Германия договорилась о поставках сжиженного газа с Катаром — Finance.ua

Германия договорилась о поставках сжиженного газа с Катаром

Сегодня 11:10

Германия достигла договоренностей с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ), который в будущем позволит ей отказаться от российских энергоносителей.

Об этом, как сообщает The Guardian, объявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек после переговоров в Дохе.

По его словам, стороны «твердо договорились» о долгосрочном энергетическом партнерстве. Подробностей достигнутого соглашения Хабек не привел.

По данным The Guardian, помимо Катара, Германия ведет переговоры о поставках газа с Норвегией, Канадой и США. Хабек подчеркнул, что в будущем Европе необходимо развивать диверсификацию поставщиков.

Издание отмечает, что контракт — это долгосрочное решение, которое не может остановить поток европейских денег в российскую казну прямо сейчас.

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