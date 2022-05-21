Германия договорилась о поставках сжиженного газа с Катаром — Finance.ua
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Германия договорилась о поставках сжиженного газа с Катаром

Сегодня 11:10
26
Германия достигла договоренностей с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ), который в будущем позволит ей отказаться от российских энергоносителей.
Об этом, как сообщает The Guardian, объявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек после переговоров в Дохе.
По его словам, стороны «твердо договорились» о долгосрочном энергетическом партнерстве. Подробностей достигнутого соглашения Хабек не привел.
По данным The Guardian, помимо Катара, Германия ведет переговоры о поставках газа с Норвегией, Канадой и США. Хабек подчеркнул, что в будущем Европе необходимо развивать диверсификацию поставщиков.
Издание отмечает, что контракт — это долгосрочное решение, которое не может остановить поток европейских денег в российскую казну прямо сейчас.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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