Генеральный директор Apple озвучил наиболее перспективную, на его взгляд, технологию — Finance.ua

Генеральный директор Apple озвучил наиболее перспективную, на его взгляд, технологию 09.10.2022, 01:41 — Технологии&Авто

Генеральный директор Apple озвучил наиболее перспективную, на его взгляд, технологию

Тим Кук, исполнительный директор Apple Inc., в своем недавнем интервью заявил, что дополненная реальность (AR) станет самой большой технологией будущего. В свою очередь Кук выразил скепсис по поводу метавселенных и технологии виртуальной реальности (VR).

«Я считаю, что AR — это глубокая технология, которая повлияет на все... Нам сегодня сложно представить, как мы когда-то жили без AR», — отметил Кук.

СЕО Apple объяснил, почему корпорация не использует термин «метавселенная» — Кук убежден, что у людей нет полного понимания, что это такое. Обычно термин используется для описания платформ, использующих технологию VR, где люди могут взаимодействовать между собой.

Кук считает, что виртуальная реальность — это «то, во что можно по-настоящему погрузиться». Правда, он убежден, что «технология полезна определенным аспектам жизни, но не как эффективный инструмент для общения». Гендиректор Apple добавил, что компания занимается разработкой нескольких новых продуктов на основе технологии AR, включая гарнитуру VR/AR и очки дополненной реальности (AR).

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noworries По материалам:

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