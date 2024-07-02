Geely разработала аккумуляторы для электромобилей, которые будут служить до 50 лет — Finance.ua

Geely разработала аккумуляторы для электромобилей, которые будут служить до 50 лет 02.07.2024, 02:30 — Технологии&Авто

Geely разработала аккумуляторы для электромобилей, которые будут служить до 50 лет, www.electricmotorengineering.com

Китайский автомобильный гигант Geely представил свою новую батарею LFP с плотностью энергии 192 Втч/кг, сроком службы 50 лет, быстрой зарядкой до 80% менее чем за 20 минут и минимальной потерей емкости в холодную погоду.

Эта технология похожа на железо-фосфатные батареи, которые используются в базовой модели Tesla Model 3 и популярных электростанциях, таких как Anker Solix F1200, решает различные проблемы электромобилей.

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Аккумулятор отличается благодаря 3500 циклам подзарядки, что эквивалентно примерно миллиону километров. Китайская компания также добавила, что батарея LFP обещает значительные преимущества для рынка подержанных электромобилей, поскольку электромобили могут сохранять производительность более 900 000 километров с минимальной потерей емкости. Эта долговечность равна примерно 50 годам службы, учитывая средние годовые расстояния.

Кроме того, применение Geely углеродных нанотрубок и улучшенной пленки покрытия ускоряет движение ионов лития, достигая впечатляющего времени зарядки с 10 до 80 процентов всего за 17 минут.

Благодаря улучшенному движению ионов аккумулятор Geely Aegis Short Blade Battery имеет лишь 10% потери запаса хода в чрезвычайно холодных условиях.

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Сначала Geely развернет свои новые батареи в кроссоверах Galaxy E5, прежде чем сделать их доступными другим клиентам. Чтобы гарантировать долговечность LFP-батареи, компания Geely подвергла ее тщательным испытаниям: воздействие открытого огня, прокалывание гвоздями, опрокидывание, погружение в едкую морскую воду и эксплуатация в морозных условиях.

По словам компании, термостойкий сепаратор и технология самовосстанавливающегося электрода отлично прошли все испытания на долговечность, прокладывая путь для электромобилей с 50-летним сроком службы батареи.

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