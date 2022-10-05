Geely и Volvo презентовали мощный семейный кроссовер с расходом менее 1 л на 100 км (фото) — Finance.ua

Geely и Volvo презентовали мощный семейный кроссовер с расходом менее 1 л на 100 км (фото) Сегодня 03:37 — Технологии&Авто

Geely и Volvo презентовали мощный семейный кроссовер с расходом менее 1 л на 100 км (фото)

В Китае представили новый Lynk&Co 09 EM-P. Большой кроссовер стал новым флагманом в линейке премиум-подразделения концерна Geely. На родине он стоит от 358 000 до 378 000 юаней ($50 300 — 53 100), а затем должен начаться экспорт модели в Европу. Об этом пишет сайт Autohome.

Новый Lynk&Co 09 — пятиметровый семиместный кроссовер, созданный совместно со специалистами Volvo в 2021 году (шведский бренд принадлежит Geely). Автомобиль построен на платформе Volvo XC90.

EM-P — топовая плаг-ин гибридная версия модели. Она оснащена 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электродвигателями, суммарно развивающими 519 л. с. и 844 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с.

Вместе с тем кроссовер тратит всего 0,95 л/100 км в комбинированном цикле. Кроме того, батарея на 40,1 кВт∙ч позволяет проехать 150 км в электрическом режиме. Запаса топлива хватает еще 950 км.

Отличить подзаряжаемый гибрид Lynk&Co 09 от стандартной модели можно по 20-дюймовым дискам. Его салон украшен дорогой кожей Nappa, а комплектация включает трехзонный климат-контроль, акустику Bose, электроприводы сидений и пятых дверей, вентиляцию кресел, парковочный автопилот и систему полуавтономного вождения.

Фокус По материалам:

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