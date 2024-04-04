Где живут украинцы в Польше: что изменилось за 2 года — исследование (инфографика) Сегодня 19:00 — Личные финансы

Где живут украинцы в Польше: что изменилось за 2 года — исследование (инфографика)

Количество украинцев, которых обеспечивает жильем работодатель, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Читайте также Польша готовится отменить некоторые льготы для украинцев

Такие данные были опубликованы в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

В течение I квартала 2024 года 55% украинцев сказали, что пользуются жильем от работодателя, 33% отметили, что снимают жилье за ​​свой счет, 8% нашли убежище у поляков дома и 4% проживают в центрах коллективного размещения. В ноябре 2022 года, когда проводился аналогичный опрос, распределение мест проживания было совсем другим.

Министерство внутренних дел и администрации Польши объявило о внесении изменений для украинских беженцев. В частности, речь идет об отмене субсидий для центров, где проживают беженцы, с июля 2024 года.

На сегодняшний день в центрах коллективного проживания насчитывается почти 40 тыс. украинцев, за каждого из них государство платит 40 злотых (392 гривны) в день.

«Тот факт, что количество украинцев, которых обеспечивает жильем работодатель, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом, имеет логическое объяснение. Исторически сложилось, что украинцы приезжали в Польшу на временные заработки. В начале Большой войны Польша приняла наибольшее количество украинцев, которые не сразу устроились на работу. Кто-то имел накопления, кто-то уехал в другие страны ЕС, кто-то вернулся в Украину. Наконец, в Польше осталось подавляющее большинство украинцев, стремящихся работать. В большинстве своем они пользуются жильем от работодателя», объясняет Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Количество трудоустроенных украинцев в Польше на конец февраля 2024 составляло 755 тысяч.

Как было раньше

В ноябре 2022 года, когда проводился аналогичный опрос, распределение мест проживания было совсем иным.

Тогда снимали жилье за ​​свой счет 58% опрошенных, 22% украинцев обеспечивали жильем работодатели. 10% приютили поляки в своем доме, которым правительство платило компенсацию за каждого беженца в рамках программы убежища. 5% жили на средства государства (в коллективных центрах) и 5% на помощь от благотворительных организаций.

Справка Finance.ua:

Временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев.

Польша продлила легальное пребывание украинских беженцев до 30 июня. До этого дня будут действовать предыдущие условия и льготы для украинцев. В дальнейшем правила для украинских беженцев хотят изменить — для этого проводят консультации с местными органами власти.

В Польше возобновляется прием заявок на участие в программе Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Программа создана для финансовой поддержки украинцев, подвергшихся последствиям войны и находящихся в Польше



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.