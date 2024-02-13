Где в Европе люди больше всего довольны своей работой (список) — Finance.ua

Где в Европе люди больше всего довольны своей работой (список) Сегодня 08:01 — Личные финансы

Где в Европе люди больше всего довольны своей работой (список)

Согласно последнему выпуску отчета, опубликованного Европейской комиссией, Росток в Германии занимает первое место с самыми высокими показателями удовлетворенности работой среди респондентов, потому что 85 процентов из них имеют положительные впечатления от работы в этом немецком городе.

Об этом сообщает сообщает schengenvisainfo.com

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Вторым городом с наивысшей удовлетворенностью является Люксембург с 84 процентами удовлетворенности работой, за которым следует Рейкьявик (Исландия), который также имеет подобный уровень удовлетворенности работой.

Столица Германии, Берлин, является шестым городом в Европе с высоким уровнем удовлетворенности работой — 83 процента, тогда как список десяти лучших городов следующий:

Столичные и другие крупные города предлагают больше возможностей для трудоустройства и лучшие условия оплаты труда, что делает благосостояние их жителей более устойчивым и делает эти направления более привлекательными для будущих работников.

Согласно опросу, респондентами были люди с работой, которых спрашивали, удовлетворены ли они своей работой. Трое из четырех жителей сказали, что они удовлетворены — около 74 процентов.

В то время как города Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Чехии и Словакии имели более высокий уровень удовлетворенности, города Греции, Италии, Венгрии и Испании получили более низкие баллы.

В некоторых городах, таких как Никосия (Кипр) и Болонья (Италия), произошло значительное улучшение: уровень удовлетворенности работой вырос на семь процентных пунктов, а в Анталии (TR) — на шесть процентных пунктов.

Где более низкий уровень удовлетворенности работой

Некоторые города столкнулись с падением, например, Валлетта (MT) — на десять процентных пунктов, и Кошице (SK) на восемь процентных пунктов. Несмотря на эти вариации, общий рейтинг городов оставался относительно стабильным с высокой корреляцией 0,9 между 2019 и 2023 годами.

Что касается округов, получивших самый низкий рейтинг:

Ираклион (Греция) получил самый низкий балл — 54 процента,

Афины (56 процентов),

Скопье (Северная Македония),

Белград (Сербия),

Подгорица (Черногория).

Справка Finance.ua:

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