Где в Европе люди больше всего довольны своей работой (список) — Finance.ua

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Где в Европе люди больше всего довольны своей работой (список)

Личные финансы
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Где в Европе люди больше всего довольны своей работой (список)
Где в Европе люди больше всего довольны своей работой (список)
Согласно последнему выпуску отчета, опубликованного Европейской комиссией, Росток в Германии занимает первое место с самыми высокими показателями удовлетворенности работой среди респондентов, потому что 85 процентов из них имеют положительные впечатления от работы в этом немецком городе.
Об этом сообщает сообщает schengenvisainfo.com.
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Вторым городом с наивысшей удовлетворенностью является Люксембург с 84 процентами удовлетворенности работой, за которым следует Рейкьявик (Исландия), который также имеет подобный уровень удовлетворенности работой.
Столица Германии, Берлин, является шестым городом в Европе с высоким уровнем удовлетворенности работой — 83 процента, тогда как список десяти лучших городов следующий:
Где в Европе люди больше всего довольны своей работой (список)
Столичные и другие крупные города предлагают больше возможностей для трудоустройства и лучшие условия оплаты труда, что делает благосостояние их жителей более устойчивым и делает эти направления более привлекательными для будущих работников.
Согласно опросу, респондентами были люди с работой, которых спрашивали, удовлетворены ли они своей работой. Трое из четырех жителей сказали, что они удовлетворены — около 74 процентов.
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В то время как города Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Чехии и Словакии имели более высокий уровень удовлетворенности, города Греции, Италии, Венгрии и Испании получили более низкие баллы.
В некоторых городах, таких как Никосия (Кипр) и Болонья (Италия), произошло значительное улучшение: уровень удовлетворенности работой вырос на семь процентных пунктов, а в Анталии (TR) — на шесть процентных пунктов.
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Где более низкий уровень удовлетворенности работой

Некоторые города столкнулись с падением, например, Валлетта (MT) — на десять процентных пунктов, и Кошице (SK) на восемь процентных пунктов. Несмотря на эти вариации, общий рейтинг городов оставался относительно стабильным с высокой корреляцией 0,9 между 2019 и 2023 годами.
Что касается округов, получивших самый низкий рейтинг:
  • Ираклион (Греция) получил самый низкий балл — 54 процента,
  • Афины (56 процентов),
  • Скопье (Северная Македония),
  • Белград (Сербия),
  • Подгорица (Черногория).

Справка Finance.ua:

  • В конце октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла Закон 2622-ІХ, который затронул различные аспекты сферы занятости: от новых положений о компенсационных поощрениях для работодателей в случае трудоустройства безработных до очередных изменений в статусе безработного.
  • Специалисты портала robota.ua рассказали о новых категориях лиц, которые могут считаться безработными, обновленном понятии подходящей работы, а также о методах, которыми законодатель поощряет трудоустраивать безработных.
  • В январе на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 350 858 резюме. В трети всех резюме в качестве желаемого региона работы указана Киевская область или дистанционная занятость. По сравнению с показателями декабря количество резюме выросло на 24%. Увеличение количества кандидатов повлияло на конкуренцию — она выросла на 42% по сравнению с декабрем.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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