ГБР с начала года расследовало 165 дел об угрозе экономической безопасности — Finance.ua

ГБР с начала года расследовало 165 дел об угрозе экономической безопасности Сегодня 19:35

ГБР с начала года расследовало 165 дел об угрозе экономической безопасности

Государственное бюро расследований с начала года расследовало 165 уголовных производств относительно угрозы экономической безопасности государства, и 47 из них касались фактов возможного давления на бизнес.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований , передает Укринформ.

«Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2024 года „О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности на период правового режима военного положения“ в Бюро проводится постоянный мониторинг уголовных производств, связанных с экономикой государства», — говорится в сообщении.

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Специалисты ГБР анализируют ограничительные меры в отношении хозяйствующих субъектов и актуальность отображения информации о них в публичных электронных реестрах.

С начала 2024 года ГБР расследовало 165 уголовных производств этой категории. 47 из них касались фактов возможного давления на бизнес субъектов, подследственных ГБР.

Также в 15 уголовных производствах уведомлены о подозрении 65 человек, из них четыре уголовных производства направлены в суд с обвинительным актом.

В 11 производствах планируется окончание досудебного расследования в связи с обращением в суд с обвинительными актами в кратчайшие сроки.

Семь уголовных производств закрыты по основаниям, предусмотренным статьей 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, В пяти уголовных производствах изменена подследственность по другим органам досудебных расследований.

Еще в 91 уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

В ГБР отметили, что не применяются меры обеспечения уголовного производства в отношении субъектов хозяйствования, если это не вредит следствию.

Кроме того, Главное следственное управление Государственного бюро расследований осуществляет постоянный мониторинг по делам экономической категории и придерживается применения наиболее сбалансированных ограничительных мер, в частности, при проведении следственных (розыскных) и других процессуальных действий.

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