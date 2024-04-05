В управление государства передано более 23 млн грн со счетов российских компаний — ГБР — Finance.ua
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В управление государства передано более 23 млн грн со счетов российских компаний — ГБР

Казна и Политика
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 млн грн со счетов компаний, конечными владельцами которых являются граждане рф, сообщается на сайте ГБР в пятницу.
По данным ведомства, ранее Печерский райсуд Киева арестовал средства на банковских счетах компаний, осуществлявших в Украине торговлю химической продукцией, в частности, лакокрасочными материалами. Вырученные от деятельности этих компаний доходы направляли в рф.
«Уголовное производство было открыто по статье финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110−2 УК Украины)», — говорится в сообщении.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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