В управление государства передано более 23 млн грн со счетов российских компаний — ГБР Сегодня 15:35 — Казна и Политика

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 млн грн со счетов компаний, конечными владельцами которых являются граждане рф, сообщается на сайте ГБР в пятницу.

По данным ведомства, ранее Печерский райсуд Киева арестовал средства на банковских счетах компаний, осуществлявших в Украине торговлю химической продукцией, в частности, лакокрасочными материалами. Вырученные от деятельности этих компаний доходы направляли в рф.

«Уголовное производство было открыто по статье финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110−2 УК Украины)», — говорится в сообщении.

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