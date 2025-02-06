ГБР разоблачила должностных лиц, разворовавших более 100 миллионов на закупках для ВСУ — Finance.ua

ГБР разоблачила должностных лиц, разворовавших более 100 миллионов на закупках для ВСУ
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который в настоящее время входит в систему сил логистики ВСУ, и их пособникам. Злоумышленники завладели более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Организовал противоправную схему бывший глава КЭВ г. Луганск. Он привлек к ней двух действующих должностных лиц подразделения, дислоцировавшегося в Днепре, бывшего работника КЭВ и частного предпринимателя. Участники схемы организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками.
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Закупки производились через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. В общей сложности работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в схеме.
Установлены 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн.
Правоохранители провели 28 обысков, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны.
Пятеро участников организованной группы поставлены в известность о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 1 К. 15, 15).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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