ГБР разоблачила должностных лиц, разворовавших более 100 миллионов на закупках для ВСУ — Finance.ua

ГБР разоблачила должностных лиц, разворовавших более 100 миллионов на закупках для ВСУ Сегодня 19:45 — Криминал

ГБР разоблачила должностных лиц, разворовавших более 100 миллионов на закупках для ВСУ, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который в настоящее время входит в систему сил логистики ВСУ, и их пособникам. Злоумышленники завладели более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Организовал противоправную схему бывший глава КЭВ г. Луганск. Он привлек к ней двух действующих должностных лиц подразделения, дислоцировавшегося в Днепре, бывшего работника КЭВ и частного предпринимателя. Участники схемы организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками.

Закупки производились через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. В общей сложности работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в схеме.

Установлены 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн.

Правоохранители провели 28 обысков, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны.

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Пятеро участников организованной группы поставлены в известность о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 1 К. 15, 15).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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