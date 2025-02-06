ГБР разоблачила должностных лиц, разворовавших более 100 миллионов на закупках для ВСУ — Finance.ua
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ГБР разоблачила должностных лиц, разворовавших более 100 миллионов на закупках для ВСУ

Криминал
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ГБР разоблачила должностных лиц, разворовавших более 100 миллионов на закупках для ВСУ
ГБР разоблачила должностных лиц, разворовавших более 100 миллионов на закупках для ВСУ, Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который в настоящее время входит в систему сил логистики ВСУ, и их пособникам. Злоумышленники завладели более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Организовал противоправную схему бывший глава КЭВ г. Луганск. Он привлек к ней двух действующих должностных лиц подразделения, дислоцировавшегося в Днепре, бывшего работника КЭВ и частного предпринимателя. Участники схемы организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками.
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Закупки производились через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. В общей сложности работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в схеме.
Установлены 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн.
Правоохранители провели 28 обысков, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны.
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Пятеро участников организованной группы поставлены в известность о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 1 К. 15, 15).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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