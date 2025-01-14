«Газпром» готовится к массовым увольнениям после рекордных убытков — Finance.ua
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«Газпром» готовится к массовым увольнениям после рекордных убытков

Фондовый рынок
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«Газпром» готовится к массовым увольнениям после рекордных убытков
«Газпром» готовится к массовым увольнениям после рекордных убытков
После больших финансовых потерь и утраты европейского рынка газа, российский «Газпром» планирует массовые увольнения в центральном аппарате. Компания рассматривает сокращение 1,6 тысяч работников головного офиса.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Соответствующее письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру направила заместитель правления Елена Илюхина, которая указывает на необходимость «оптимизации расходов» в контексте серьезных вызовов, стоящих перед российской компанией.
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«Газпром» тратит 50 млрд рублей на годовые зарплаты работников центрального аппарата, и по оценкам Илюхиной, это количество можно сократить на 1,6 тысячи человек, уменьшив штат с 4,1 тысячи до 2,5 тысяч сотрудников. Заместитель председателя правления Сергей Куприянов подтвердил достоверность информации о планируемых изменениях.
Потери «Газпрома» на европейском рынке стали ощутимы после прекращения поставок газа в большинство стран ЕС, что привело к уменьшению экспортных объемов до уровня 1985 года.
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Прогнозируется, что в 2024 году, из-за отсутствия контракта с Китаем и падения поставок в ЕС, «Газпром» будет вынужден предстать перед серьезными экономическими трудностями.
В результате из-за уменьшения объемов поставок газа «Газпром» может потерять более $6 млрд годового дохода от прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2025 года.
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