«Газпром» готовится к массовым увольнениям после рекордных убытков — Finance.ua

«Газпром» готовится к массовым увольнениям после рекордных убытков Сегодня 21:34 — Фондовый рынок

«Газпром» готовится к массовым увольнениям после рекордных убытков

После больших финансовых потерь и утраты европейского рынка газа, российский «Газпром» планирует массовые увольнения в центральном аппарате. Компания рассматривает сокращение 1,6 тысяч работников головного офиса.

Соответствующее письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру направила заместитель правления Елена Илюхина, которая указывает на необходимость «оптимизации расходов» в контексте серьезных вызовов, стоящих перед российской компанией.

«Газпром» тратит 50 млрд рублей на годовые зарплаты работников центрального аппарата, и по оценкам Илюхиной, это количество можно сократить на 1,6 тысячи человек, уменьшив штат с 4,1 тысячи до 2,5 тысяч сотрудников. Заместитель председателя правления Сергей Куприянов подтвердил достоверность информации о планируемых изменениях.

Потери «Газпрома» на европейском рынке стали ощутимы после прекращения поставок газа в большинство стран ЕС, что привело к уменьшению экспортных объемов до уровня 1985 года.

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Прогнозируется, что в 2024 году, из-за отсутствия контракта с Китаем и падения поставок в ЕС, «Газпром» будет вынужден предстать перед серьезными экономическими трудностями.

В результате из-за уменьшения объемов поставок газа «Газпром» может потерять более $6 млрд годового дохода от прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2025 года.

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