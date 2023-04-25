G-PLUS CRM – современное профессиональное решение для украинских застройщиков — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ G-PLUS CRM – современное профессиональное решение для украинских застройщиков Сегодня 13:10 — Технологии&Авто

G-PLUS CRM – современное профессиональное решение для украинских застройщиков

Одним из важных технологических изменений, произошедших в Украине после вторжения россии, стал отказ бизнеса от IT-продуктов агрессора.

«Запуск Министерством цифровой трансформации Украины кампании по бойкотированию российских товаров ( https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-zapuskae-mizhnarodnu-informatsiynu-kampaniyu-do-not-sponsor-murder-z-boykotuvannya-rosiyskikh-ta-biloruskikh-tovariv-i-kompaniy-za-kordonom ) привел к отказу сознательного украинского бизнеса от российских и белорусских решений», — комментирует Андрей Скорбатюк (эксперт по цифровизации в девелопменте).

Сюда вошли и отказы от CRM-систем из России, на которых работало большинство украинцев и украинских застройщиков.

Сегодня предприниматели и менеджеры ищут новые решения по работе с клиентами и данными. Для застройщиков лучше всего подойдет G-PLUS CRM от национального украинского производителя, созданная специально для сферы девелопмента и учитывающая все его нюансы, особенности и требования.

Главное преимущество G-PLUS — решение для строительного бизнеса «под ключ». Все что нужно для полноценной работы входит в систему по умолчанию.

Украинская CRM для застройщика G-PLUS CRM зарекомендовала себя на рынках Грузии, Казахстана и Турции, где бренд представлен с 2018 года.

CRM-рынок Украины из-за безграничных рекламных бюджетов российских систем был в плену, а украинские профильные национальные продукты имели куда меньший спрос и возможность быть полноценно представленными.

Изменение конъюнктуры рынка, информационный фокус Министерства Цифровой трансформации на важности покупать национальные ИТ-услуги и продукты и сознательный выбор украинского бизнеса выбирать национальный продукт привлекают застройщиков к украинским айтишникам и авторским отраслевым решениям.

Кому подойдет отраслевое решение для застройщиков G-PLUS CRM?

Система пригодится застройщикам разного масштаба деятельности, поскольку удовлетворяет потребности всех категорий специалистов девелопера:

менеджеры по продаже недвижимости получают продуманный интерфейс, понятный с первого взгляда. Вместо того чтобы тратить часы на овладение новой CRM, менеджеры могут сразу начать продавать недвижимость;

для руководителей отдела продаж застройщика предусмотрена функция быстрого получения отчетности, аналитики, доступ к звонкам и многим метрикам;

маркетологи недвижимости смогут легко автоматизировать любые маркетинговые каналы. CRM уже интегрирована с рекламными системами и веб-площадками для продажи недвижимости.

Преимущества и возможности G-PLUS CRM

Украинская CRM значительно облегчит процесс продажи недвижимости и сделает путь клиентов в новую квартиру гораздо приятнее.

Шахматка для застройщика

Одна из функций, необходимых каждому застройщику, — шахматка квартир. В случае с CRM G-PLUS интерактивная шахматка уже встроена в систему, так что не придется искать посторонние решения и тратить на них деньги. Интерактивная шахматка поможет клиентам понять наличие свободных квартир и их расположение. Также можно воспользоваться стандартным вариантом шахматки в виде плитки или таблицы.

Мониторинг движения финансов

Данные о платежах, задолженностях и графике выплат — с G-PLUS все это под рукой. Благодаря удобной системе мониторинга менеджеры всегда смогут напомнить клиентам о необходимости проведения платежа. Автоматизация финансов позволит сэкономить время, а система уведомлений — не забыть о важном звонке или задаче.

Виджеты связи

Клиенты могут писать с помощью встроенного в CRM виджета чата. Дополнительной оплаты за его подключение нет — все входит в стандартный пакет. По желанию застройщики могут воспользоваться посторонней телефонией или чатами. CRM G-PLUS поддерживает интеграцию с соцсетями (Instagram, Facebook), мессенджерами (Messenger, Telegram, Viber, WhatsApp), Google Sheets, Google Analytics и другими сервисами и системами.

Применение CRM G-PLUS, учитывающей все особенности бизнеса застройщиков, и разработанной специально для этой отрасли, позволит открыть новые возможности, повысить количество продаж и уровень удовлетворенности клиента. Девелоперы получают возможность автоматизировать, оцифровывать процессы строительного бизнеса и получать отраслевую отчетность в режиме реального времени.

Сегодня это инновационное передовое решение для каждого украинского застройщика. Разработчики G-PLUS выпускают актуальные видео о CRM, цифровизации в девелопменте и ответы на частые вопросы застройщиков, с которыми можно ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/@g-pluscomua

Авторский материал Анастасии Марчук

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