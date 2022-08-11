ФРС США планирует и в дальнейшем повышать ставку — Finance.ua

ФРС США планирует и в дальнейшем повышать ставку Сегодня 16:14 — Мир

ФРС США планирует и в дальнейшем повышать ставку

Замедление инфляции в США открыло возможность ФРС снизить темпы будущих повышений ставок, но у ФРС не оставляют сомнений в том, что будут продолжать усиливать монетарную политику, пока ценовое давление полностью не будет преодолено.

Так, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ФРС далека от объявления победы над инфляцией, несмотря на хорошие новости в инфляционном отчете от Министерства труда в среду. Однако, ставку ФРС все же необходимо поднимать до 3,9% к концу года и до 4,4% к концу 2023 года, считает Кашкари.

Сейчас ставка находится в диапазоне 2,25-2,5%.

После инфляционного отчета Министерства труда США трейдеры считают повышение ставки на 0,5 п.п. в сентябре наиболее вероятным сценарием.

На рынке акций также надеются на менее агрессивную политику Центробанка — индекс S&P 500 поднялся на 2,1%.

Финансовые рынки оценивают, что ставка достигнет 3,75% к концу года с ее снижением в следующем году.

Напомним, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% по отношению к годовому исчислению. По данным Министерства труда США, таким образом, инфляция замедлилась с зафиксированного в предыдущем месяце рекордного за последние 40 лет уровня 9,1%.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.