ФРС США планирует и в дальнейшем повышать ставку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФРС США планирует и в дальнейшем повышать ставку

Мир
15
ФРС США планирует и в дальнейшем повышать ставку
ФРС США планирует и в дальнейшем повышать ставку
Замедление инфляции в США открыло возможность ФРС снизить темпы будущих повышений ставок, но у ФРС не оставляют сомнений в том, что будут продолжать усиливать монетарную политику, пока ценовое давление полностью не будет преодолено.
Об этом пишет Reuters.
Так, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ФРС далека от объявления победы над инфляцией, несмотря на хорошие новости в инфляционном отчете от Министерства труда в среду. Однако, ставку ФРС все же необходимо поднимать до 3,9% к концу года и до 4,4% к концу 2023 года, считает Кашкари.
Сейчас ставка находится в диапазоне 2,25-2,5%.

Валютные обменники заставят работать по-другому 💵

После инфляционного отчета Министерства труда США трейдеры считают повышение ставки на 0,5 п.п. в сентябре наиболее вероятным сценарием.
На рынке акций также надеются на менее агрессивную политику Центробанка — индекс S&P 500 поднялся на 2,1%.
Финансовые рынки оценивают, что ставка достигнет 3,75% к концу года с ее снижением в следующем году.
Напомним, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% по отношению к годовому исчислению. По данным Министерства труда США, таким образом, инфляция замедлилась с зафиксированного в предыдущем месяце рекордного за последние 40 лет уровня 9,1%.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.