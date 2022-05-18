Сумма в 1 млрд долларов вдвое превышает собственный капитал «Альфа-Банка Украина». Прямо сейчас банк не испытывает острой потребности в капитале и располагает достаточной ликвидностью, заявила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Акционеры, в частности Фридман, хотят поддержать банк, чтобы он «оставался управляемым и продолжал работать в пользу украинской экономики», говорит председатель наблюдательного совета «Альфы» Роман Шпек.
По словам Дянкова, вопрос продажи банка пока в повестке дня не значится.
Фридман не хочет продавать банк, рассказал собеседник издания из руководства «Альфы». Более того, он рассматривает как вариант спасения бизнеса отказ от российского гражданства, рассказал собеседник, близкий к топ-менеджменту «Альфы». О таких планах известно и собеседнику НБУ.
Фридман родился во Львове, проживает в Лондоне. Кроме российского у него есть паспорт гражданина Израиля.
Без российского паспорта Фридман может выйти из-под санкций, тогда Авен и Косогов смогут передать ему свои доли в украинском бизнесе, допускает топ-менеджер НБУ на условиях анонимности. Так в марте 2022 года сделали Герман Хан и Алексей Кузьмичев.
С начала года объем средств физлиц в Альфе сократился на 4,3 млрд грн, или на 8%. Более половины оттока произошло в феврале и марте. Остатки по текущим гривневым счетам выросли на 3% — до 11,3 млрд грн. Рефинансирование НБУ на 4,6 млрд грн «Альфа-Банк Украина» вернул досрочно.