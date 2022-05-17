Украинская межбанковская валютная биржа не будет работать до конца войны — Finance.ua

Украинская межбанковская валютная биржа не будет работать до конца войны
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановит лицензию на ведение деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах для Украинской межбанковской валютной биржи до окончания действия военного положения.
По имеющейся у регулятора информации, лица, связанные с конечными бенефициарными владельцами биржи и ее правлением, вели деятельность, на которую не имели соответствующей лицензии. Комиссия останавливает лицензию для проведения проверки указанных фактов, поскольку они могут оказать негативное влияние на работу товарных рынков, отметили в регуляторе.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку во время военного положения сможет временно останавливать лицензию за деловые связи с физическими или юридическими лицами из российской федерации или республики беларусь.