Украинская межбанковская валютная биржа не будет работать до конца войны — Finance.ua
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Украинская межбанковская валютная биржа не будет работать до конца войны

Сегодня 08:28Фондовый рынок
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Украинская межбанковская валютная биржа не будет работать до конца войныУкраинская межбанковская валютная биржа не будет работать до конца войны
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановит лицензию на ведение деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах для Украинской межбанковской валютной биржи до окончания действия военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
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По имеющейся у регулятора информации, лица, связанные с конечными бенефициарными владельцами биржи и ее правлением, вели деятельность, на которую не имели соответствующей лицензии. Комиссия останавливает лицензию для проведения проверки указанных фактов, поскольку они могут оказать негативное влияние на работу товарных рынков, отметили в регуляторе.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку во время военного положения сможет временно останавливать лицензию за деловые связи с физическими или юридическими лицами из российской федерации или республики беларусь.

События на валютном рынке: правильно ли делает Нацбанк?

По материалам: Фінансовий клуб
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