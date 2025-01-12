Французская компания презентовала умное зеркало Omnia для мониторинга здоровья — Finance.ua

Французская компания презентовала умное зеркало Omnia для мониторинга здоровья Сегодня 02:14 — Технологии&Авто

Французская компания презентовала умное зеркало Omnia для мониторинга здоровья

Французская компания Withings на выставке CES 2025 представила умное зеркало Omnia, сканирующее тело человека и помогающее отслеживать состояние здоровья.

Об этом пишет TechCrunch.

Как рассказывают представители компании, Omnia — «это не просто продукт — это трансформационный опыт, переосмысливающий возможности цифрового здоровья».

Новое зеркало способно выполнять полное сканирование тела и предоставлять подробную информацию о весе, а также о состоянии сердца и легких.

Кроме того, Omnia сможет предоставлять владельцам информацию о сне, физической активности и питании, однако для этого понадобятся дополнительные умные аксессуары.

Зеркало будет интерактивным, оснащено голосовым помощником и сможет передавать данные о состоянии здоровья медицинским работникам, а также давать рекомендации.

В настоящее время умное зеркало Withings находится на стадии концепта и разработки. Компания планирует пройти медицинские испытания и добавить новые функции, основанные на искусственном интеллекте.

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