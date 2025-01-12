Французская компания презентовала умное зеркало Omnia для мониторинга здоровья — Finance.ua

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Французская компания презентовала умное зеркало Omnia для мониторинга здоровья

Технологии&Авто
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Французская компания презентовала умное зеркало Omnia для мониторинга здоровья
Французская компания презентовала умное зеркало Omnia для мониторинга здоровья
Французская компания Withings на выставке CES 2025 представила умное зеркало Omnia, сканирующее тело человека и помогающее отслеживать состояние здоровья.
Об этом пишет TechCrunch.
Как рассказывают представители компании, Omnia — «это не просто продукт — это трансформационный опыт, переосмысливающий возможности цифрового здоровья».
Новое зеркало способно выполнять полное сканирование тела и предоставлять подробную информацию о весе, а также о состоянии сердца и легких.
Французская компания презентовала умное зеркало Omnia для мониторинга здоровья
Кроме того, Omnia сможет предоставлять владельцам информацию о сне, физической активности и питании, однако для этого понадобятся дополнительные умные аксессуары.
Зеркало будет интерактивным, оснащено голосовым помощником и сможет передавать данные о состоянии здоровья медицинским работникам, а также давать рекомендации.
В настоящее время умное зеркало Withings находится на стадии концепта и разработки. Компания планирует пройти медицинские испытания и добавить новые функции, основанные на искусственном интеллекте.
По материалам:
mezha.media
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