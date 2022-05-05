Франция арестовала виллу и квартиру олигарха Фридмана (фото) — Finance.ua

Франция арестовала виллу и квартиру олигарха Фридмана (фото)

Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

Во Франции были арестованы вилла и квартира подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана.

Об этом сообщило российское агентство расследований The Insider со ссылкой на документ французского Министерства финансов.

Так, была арестована вилла Copab в Сан-Тропе, которая согласно расследованию «Схем» («Радио Свобода») принадлежит семье основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана.

Как выяснили журналисты, вилла записана на французскую фирму SNC COPAB. Ее бенефициарами являются дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман, еще 1% принадлежит его бывшей жене Ольге Айзиман. Подтверждающие это документы имеются в распоряжении «Схем».

Отмечается, что Фридман зарабатывал на вилле от 180 тысяч евро до 440 тысяч евро в месяц благодаря сдаче ее в аренду. На территории виллы есть бассейн, сауна, хамам, джакузи и отдельная площадка для вертолета.

Кроме того, в Париже была арестована квартира Фридмана. Она также записана на дочерей и жену Фридмана через компанию SCI.

Ранее ЕС и Великобритания наложили санкции на олигарха Михаила Фридмана. 17 марта Фридман сообщил, что ему заблокировали банковскую карту, а расходы могут ограничить суммой примерно 3300 долларов в месяц. Он является основателем и акционером группы LetterOne, Alfa Group.

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