Fitch дал прогноз, как долго будет продолжаться война и как она отразится на финансах Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Fitch дал прогноз, как долго будет продолжаться война и как она отразится на финансах Украины

Казна и Политика
378
Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что война будет продолжаться минимум до 2023 года. Это окажет существенное влияние на финансовую стабильность Украины.
Об этом сообщает Fitch.
«Мы ожидаем, что война будет продолжаться до 2023 года, в результате чего государственный долг превысит 100% ВВП, что увеличит и без того огромные затраты на инфраструктуру и объемы производства, а также усилит инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными», — говорится в сообщении.
Как отмечают аналитики агентства, перспективы политического урегулирования войны с россией путем переговоров невелики.
«Маловероятно, что украинское правительство уступит любую существенную территорию, захваченную россией, и мы ожидаем, что президент путин продолжит преследовать цель подорвать суверенную независимость Украины. Неясно, будет ли какая-то из сторон иметь достаточное военное преимущество для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту», — добавили в Fitch.
Читайте также
В агентстве отмечают, что Украина получила облегчение благодаря реструктуризации госдолга на два года. Однако, по мнению аналитиков, в дальнейшем может потребоваться более широкая реструктуризация коммерческого госдолга, хотя сроки пока не определены.
Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с RD до CC. По мнению агентства, Украина больше не пребывает в состоянии дефолта.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.