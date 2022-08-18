Fitch дал прогноз, как долго будет продолжаться война и как она отразится на финансах Украины — Finance.ua

Fitch дал прогноз, как долго будет продолжаться война и как она отразится на финансах Украины Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что война будет продолжаться минимум до 2023 года. Это окажет существенное влияние на финансовую стабильность Украины.

Об этом сообщает Fitch.

«Мы ожидаем, что война будет продолжаться до 2023 года, в результате чего государственный долг превысит 100% ВВП, что увеличит и без того огромные затраты на инфраструктуру и объемы производства, а также усилит инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными», — говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики агентства, перспективы политического урегулирования войны с россией путем переговоров невелики.

«Маловероятно, что украинское правительство уступит любую существенную территорию, захваченную россией, и мы ожидаем, что президент путин продолжит преследовать цель подорвать суверенную независимость Украины. Неясно, будет ли какая-то из сторон иметь достаточное военное преимущество для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту», — добавили в Fitch.

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В агентстве отмечают, что Украина получила облегчение благодаря реструктуризации госдолга на два года. Однако, по мнению аналитиков, в дальнейшем может потребоваться более широкая реструктуризация коммерческого госдолга, хотя сроки пока не определены.

Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с RD до CC. По мнению агентства, Украина больше не пребывает в состоянии дефолта.

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