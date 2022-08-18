Украина больше не находится в состоянии дефолта: Fitch повысило кредитный рейтинг страны в иностранной валюте — Finance.ua

Украина больше не находится в состоянии дефолта: Fitch повысило кредитный рейтинг страны в иностранной валюте Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Украина больше не находится в состоянии дефолта: Fitch повысило кредитный рейтинг страны в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «RD» (ограниченный дефолт) до «CC» (вероятный дефолт).

Отмечается, что повышение рейтинга произошло благодаря реструктуризации внешнего долга.

«Почти $6 миллиардов основной суммы и процентов по украинским еврооблигациям было отсрочено на 24 месяца, уменьшая давление на обслуживание Украиной внешнего долга на фоне сокращения ее международных резервов и острых потребностей в расходах, связанных с войной. Реструктуризация получила согласие 75% владельцев облигаций (по совокупной основной сумме, что превышает минимально необходимые 66,7%», — говорится в сообщении.

При этом аналитики отмечают, что рейтинг CC отражает нерешенные риски устойчивости долга, что является следствием нападения россии.

«Мы ожидаем, что война будет продолжаться даже в 2023 году, повышая государственный долг выше 100% ВВП, добавляя и без того огромные затраты на инфраструктуру и экономику, а также усиливая инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными».

Таким образом, по нашему мнению, более широкая реструктуризация долга правительства вероятна, хотя сроки неопределенные. Облегчение, которое уже обеспечило двухлетнее прекращение выпуска всех еврооблигаций, и проблема согласования рамок для любой такой реструктуризации в такой неопределенной макросреде потенциально могут перенести это на 2024 год", — говорят в Fitch.

Справка Finance.ua:

ранее международные рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года;

в Fitch сообщили, что снижают рейтинг Украины до RD (ограниченный дефолт), а всех выпусков облигаций с преддефолтного уровня «C» до «D» до завершения операции по управлению государственными долговыми обязательствами;

Украина получила необходимые согласия от собственников евробондов по реструктуризации долга — отсрочке выплат и срокам погашения по ним на два года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.