Украина больше не находится в состоянии дефолта: Fitch повысило кредитный рейтинг страны в иностранной валюте — Finance.ua
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Украина больше не находится в состоянии дефолта: Fitch повысило кредитный рейтинг страны в иностранной валюте

Казна и Политика
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Украина больше не находится в состоянии дефолта: Fitch повысило кредитный рейтинг страны в иностранной валюте
Украина больше не находится в состоянии дефолта: Fitch повысило кредитный рейтинг страны в иностранной валюте
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «RD» (ограниченный дефолт) до «CC» (вероятный дефолт).
Об этом говорится в заявлении Fitch.
Отмечается, что повышение рейтинга произошло благодаря реструктуризации внешнего долга.
«Почти $6 миллиардов основной суммы и процентов по украинским еврооблигациям было отсрочено на 24 месяца, уменьшая давление на обслуживание Украиной внешнего долга на фоне сокращения ее международных резервов и острых потребностей в расходах, связанных с войной. Реструктуризация получила согласие 75% владельцев облигаций (по совокупной основной сумме, что превышает минимально необходимые 66,7%», — говорится в сообщении.
При этом аналитики отмечают, что рейтинг CC отражает нерешенные риски устойчивости долга, что является следствием нападения россии.
«Мы ожидаем, что война будет продолжаться даже в 2023 году, повышая государственный долг выше 100% ВВП, добавляя и без того огромные затраты на инфраструктуру и экономику, а также усиливая инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными».
Таким образом, по нашему мнению, более широкая реструктуризация долга правительства вероятна, хотя сроки неопределенные. Облегчение, которое уже обеспечило двухлетнее прекращение выпуска всех еврооблигаций, и проблема согласования рамок для любой такой реструктуризации в такой неопределенной макросреде потенциально могут перенести это на 2024 год", — говорят в Fitch.

Справка Finance.ua:

  • ранее международные рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года;
  • в Fitch сообщили, что снижают рейтинг Украины до RD (ограниченный дефолт), а всех выпусков облигаций с преддефолтного уровня «C» до «D» до завершения операции по управлению государственными долговыми обязательствами;
  • Украина получила необходимые согласия от собственников евробондов по реструктуризации долга — отсрочке выплат и срокам погашения по ним на два года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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