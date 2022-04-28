Финляндия отказалась платить за российский газ рублями — Finance.ua

«Мы не согласны с выплатой в рублях, это можно рассматривать как шантаж россии и как часть ее геополитических усилий», — отметила министр.
Туппурайнен также указала, что Финляндия работает над тем, чтобы как можно скорее прекратить закупку газа у россии.
«Выход из соглашения требует тщательной подготовки, чтобы не оказаться в яме, поскольку наша цель — избавиться от всех платежей россии, чтобы их не использовали для финансирования военного фонда путина. Нежелательно оказаться в ситуации, когда мы должны платить за нарушение контракта», — пояснила Туппурайнен.
В начале апреля финская государственная компания Gasum получила письмо от Газпрома, в котором сообщалось о новых условиях сделки, в том числе о порядке платежей в рублях. В Gasum сообщили, что компания готовит правовую оценку письма, а также ответ на него, который будет направлен в мае.
Напомним, 1 апреля путин обязал вести только в рублях расчеты за газ со странами, которые правительство россии признало «недружественными».
В этой связи 27 апреля российский монополист Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG.