Финляндия намерена прекратить поставки российского газа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финляндия намерена прекратить поставки российского газа

Сегодня 11:15Энергетика
10
Финляндия намерена прекратить поставки российского газаФинляндия намерена прекратить поставки российского газа
Правительство Финляндии намерено прекратить поставки российского газа. Российская компания «Газпром» заявила о тредовании оплачивать газ по новым требованиям.
Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.
Отмечается, что финское правительство отказалось платить в рублях. «Газпром» потребовал от финской государственной газовой компании Gasum ответить по поводу оплаты за газ рублями до 20 мая.
Читайте также
По официальным оценкам, заменить российский газ ресурсами эстонского газопровода и терминалов СПГ не получится. В то же время, на газ приходится всего около 5% от общего потребления энергии Финляндии.
В связи с отказом от газа в Финляндии могут возникнуть проблемы в промышленности, где газ используется как сырье для технологических процессов. Всего две трети газа в стране используются промышленностью — в основном компании химической и лесной промышленности.
Место для вашей рекламы
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страна должна быть готова к прекращению поставок российского газа, как это было с Польшей и Болгарией. По словам немецкого канцлера, никто не может знать, что на уме у Путина.
В конце марта президент рф путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предостерегла компании от требований России, ведь это нарушит наложенные на агрессора санкции за вторжение в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.