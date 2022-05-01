Финляндия намерена прекратить поставки российского газа — Finance.ua

Финляндия намерена прекратить поставки российского газа

Сегодня 11:15 — Энергетика

Финляндия намерена прекратить поставки российского газа

Правительство Финляндии намерено прекратить поставки российского газа. Российская компания «Газпром» заявила о тредовании оплачивать газ по новым требованиям.

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat

Отмечается, что финское правительство отказалось платить в рублях. «Газпром» потребовал от финской государственной газовой компании Gasum ответить по поводу оплаты за газ рублями до 20 мая.

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По официальным оценкам, заменить российский газ ресурсами эстонского газопровода и терминалов СПГ не получится. В то же время, на газ приходится всего около 5% от общего потребления энергии Финляндии.

В связи с отказом от газа в Финляндии могут возникнуть проблемы в промышленности, где газ используется как сырье для технологических процессов. Всего две трети газа в стране используются промышленностью — в основном компании химической и лесной промышленности.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страна должна быть готова к прекращению поставок российского газа, как это было с Польшей и Болгарией. По словам немецкого канцлера, никто не может знать, что на уме у Путина.

В конце марта президент рф путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предостерегла компании от требований России, ведь это нарушит наложенные на агрессора санкции за вторжение в Украину.

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