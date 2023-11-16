Финкомитет Рады рекомендовал ввести 50% налога на сверхприбыли банков — Finance.ua

Финкомитет Рады рекомендовал ввести 50% налога на сверхприбыли банков Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Финкомитет Рады рекомендовал ввести 50% налога на сверхприбыли банков

Финкомитет рекомендовал принять во втором чтении и в целом проект закона N9656-д.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

При подготовке проекта ко второму чтению первоначальная концепция претерпела изменения:

налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%;

начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

«При доработке проекта были учтены важные рекомендации экспертов МВФ, и я искренне благодарен Нацбанку, Минфину и коллегам за конструктивный подход и плодотворное обсуждение», — сказал Гетманцев.

В случае принятия законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов.

Кроме того, в этот же проект была включена важная поправка, которой продлевается еще на один год льгота на ввозной НДС при импорте дронов, тепловизоров, раций и антидроновых ружей.

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Фінансовий клуб По материалам:

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