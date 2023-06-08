Финкомитет Рады одобрил законопроект о сроках расчетов по экспортным операциям — Finance.ua

Финкомитет Рады одобрил законопроект о сроках расчетов по экспортным операциям
Комитет Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в первом чтении за основу законопроект N9230 «О валюте и валютных операциях» об ответственности за нарушение резидентами срока расчетов по экспортным операциям.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
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«Необходимость принятия Закона обусловлена ситуацией, которая сложилась с отечественными предприятиями-экспортерами, когда они поставили свои товары и услуги покупателям из российской федерации или республики беларусь еще до начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины и до сих пор не смогли получить средства от таких контрагентов», — объяснил он.
В результате украинским экспортерам грозит ответственность в соответствии с Законом Украины «О валюте и валютных операциях» за неполучение денежных средств по договору и нарушение срока расчетов, установленного законом.
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То есть законопроект предусматривает освобождение резидентов Украины — хозяйствующих субъектов, которые по операциям по экспорту товаров/услуг, поставленных контрагентам — резидентам россии или республики беларусь до 24 февраля 2022 года, не получили денежных средств от таких контрагентов, от ответственности.
Напомним, Кабинет Министров внес изменения в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.
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