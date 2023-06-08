Финкомитет Рады одобрил законопроект о сроках расчетов по экспортным операциям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финкомитет Рады одобрил законопроект о сроках расчетов по экспортным операциям

Казна и Политика
52
Финкомитет Рады одобрил законопроект о сроках расчетов по экспортным операциям
Финкомитет Рады одобрил законопроект о сроках расчетов по экспортным операциям
Комитет Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в первом чтении за основу законопроект N9230 «О валюте и валютных операциях» об ответственности за нарушение резидентами срока расчетов по экспортным операциям.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
«Необходимость принятия Закона обусловлена ​​ситуацией, которая сложилась с отечественными предприятиями-экспортерами, когда они поставили свои товары и услуги покупателям из российской федерации или республики беларусь еще до начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины и до сих пор не смогли получить средства от таких контрагентов», — объяснил он.
В результате украинским экспортерам грозит ответственность в соответствии с Законом Украины «О валюте и валютных операциях» за неполучение денежных средств по договору и нарушение срока расчетов, установленного законом.
Читайте также
То есть законопроект предусматривает освобождение резидентов Украины — хозяйствующих субъектов, которые по операциям по экспорту товаров/услуг, поставленных контрагентам — резидентам россии или республики беларусь до 24 февраля 2022 года, не получили денежных средств от таких контрагентов, от ответственности.
Напомним, Кабинет Министров внес изменения в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.