Финкомитет Рады одобрил законопроект о сроках расчетов по экспортным операциям — Finance.ua

Финкомитет Рады одобрил законопроект о сроках расчетов по экспортным операциям Сегодня 08:40 — Казна и Политика

Финкомитет Рады одобрил законопроект о сроках расчетов по экспортным операциям

Комитет Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в первом чтении за основу законопроект N9230 «О валюте и валютных операциях» об ответственности за нарушение резидентами срока расчетов по экспортным операциям.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

«Необходимость принятия Закона обусловлена ​​ситуацией, которая сложилась с отечественными предприятиями-экспортерами, когда они поставили свои товары и услуги покупателям из российской федерации или республики беларусь еще до начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины и до сих пор не смогли получить средства от таких контрагентов», — объяснил он.

В результате украинским экспортерам грозит ответственность в соответствии с Законом Украины «О валюте и валютных операциях» за неполучение денежных средств по договору и нарушение срока расчетов, установленного законом.

То есть законопроект предусматривает освобождение резидентов Украины — хозяйствующих субъектов, которые по операциям по экспорту товаров/услуг, поставленных контрагентам — резидентам россии или республики беларусь до 24 февраля 2022 года, не получили денежных средств от таких контрагентов, от ответственности.

Напомним, Кабинет Министров внес изменения в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

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Фінансовий клуб По материалам:

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