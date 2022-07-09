Finance.ua Страхование запускает акцию для абонентов «Киевстар» — Finance.ua

Finance.ua Страхование запускает акцию для абонентов «Киевстар» Сегодня 09:13 — Личные финансы

Finance.ua Страхование запускает акцию для абонентов «Киевстар»

В июле 2022 года абоненты национального мобильного оператора «Киевстар» могут сэкономить 20% собственных средств, приобретя страховой полис через сервис Finance.ua Страхование

Получить скидку можно благодаря промокоду, доступному в приложении Мой Киевстар, с 01.07 по 31.07.2022 года, а использовать с 01.07 по 07.08.2022 года.

Для этого при оформлении заказа на Finance.ua Страхование нужно ввести промокод в соответствующем поле, чтобы получить скидку.

Скачать приложение Мой Киевстар можно здесь

Среди преимуществ работы с приложением: возможность пополнять счет без комиссии и получать выгодные предложения от партнеров и бонусы от Киевстар.

Радуемся, что вместе с «Киевстар» сервис Finance.ua Страхование оказывает украинцам такую ​​важную поддержку в эти бурные времена.

Ознакомиться с правилами акции можно по ссылке

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.