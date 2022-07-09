Finance.ua Страхование запускает акцию для абонентов «Киевстар» — Finance.ua

Finance.ua Страхование запускает акцию для абонентов «Киевстар»
В июле 2022 года абоненты национального мобильного оператора «Киевстар» могут сэкономить 20% собственных средств, приобретя страховой полис через сервис Finance.ua Страхование.
Получить скидку можно благодаря промокоду, доступному в приложении Мой Киевстар, с 01.07 по 31.07.2022 года, а использовать с 01.07 по 07.08.2022 года.
Она действует на оформление полисов: ОСАГО (Автогражданка), Зеленая карта и Медицинское (туристическое) страхование. Каждый абонент может использовать акционный промокод неограниченное количество раз, покупая необходимые полисы.
Для этого при оформлении заказа на Finance.ua Страхование нужно ввести промокод в соответствующем поле, чтобы получить скидку.
Скачать приложение Мой Киевстар можно здесь.
Среди преимуществ работы с приложением: возможность пополнять счет без комиссии и получать выгодные предложения от партнеров и бонусы от Киевстар.
Радуемся, что вместе с «Киевстар» сервис Finance.ua Страхование оказывает украинцам такую важную поддержку в эти бурные времена.
Ознакомиться с правилами акции можно по ссылке.
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