📌 Finance.ua дарит 5 сертификатов по 2000 грн на горючее за подписку Сегодня 15:35 — Страхование

📌 Finance.ua дарит 5 сертификатов по 2000 грн на горючее за подписку

Finance.ua разыгрывает среди подписчиков своего канала 5 сертификатов от WOG на горючее номиналом 2000 гривен.

1 победитель = 1 сертификат

👇 Для участия в розыгрыше нужно:

🎯 Быть подписанным на канал « Эксперты по страхованию

💡 Результаты розыгрыша будут опубликованы 24.09.

Победителей рандомно выберет GivyBot. Официальные условия розыгрыша по ссылке

Желаем победы 🫶

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