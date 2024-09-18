📌 Finance.ua дарит 5 сертификатов по 2000 грн на горючее за подписку
Finance.ua разыгрывает среди подписчиков своего канала 5 сертификатов от WOG на горючее номиналом 2000 гривен.
1 победитель = 1 сертификат
👇 Для участия в розыгрыше нужно:
🎯 Быть подписанным на канал «Эксперты по страхованию»
🎯 Нажать кнопку «Хочу горючее» под постом в канале
💡 Результаты розыгрыша будут опубликованы 24.09.
Победителей рандомно выберет GivyBot. Официальные условия розыгрыша по ссылке.
Желаем победы 🫶
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