Ежемесячно Украина тратит на армию более 150 миллиардов гривен — Гетманцев — Finance.ua
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Ежемесячно Украина тратит на армию более 150 миллиардов гривен — Гетманцев

Казна и Политика
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Ежемесячно Украина тратит на армию более 150 миллиардов гривен — Гетманцев
Ежемесячно Украина тратит на армию более 150 миллиардов гривен — Гетманцев
Дефицит государственного бюджета Украины за семь месяцев нынешнего года превысил пол триллиона гривен. Доходы — свыше 1,4 триллиона гривен, а расходы — 2 триллиона.
Об этом сообщил в комментарии Украинскому Радио председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, член фракции партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.
Ситуация с выполнением госбюджета является контролируемой и одновременно сложной, отмечает председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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За 7 месяцев 2023 года было собрано в общий и специальный фонд более 1,4 триллиона грн. Расходы при этом составили 2 триллиона гривен.
Разница между этими двумя цифрами и составляет дефицит. Были получены более 330 миллиардов грантами, также выделены кредиты на льготных условиях.
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«Посмотрим на цифры. Мы за месяц зарабатываем от 80 до 100 миллиардов администрируемыми налогами от таможни и налоговой. Несмотря на войну мы имеем за 7 месяцев перевыполнение доходной части бюджета на 11 миллиардов грн. Но они несопоставимы с расходами. Ежемесячно мы тратим на армию более 150 миллиардов гривен Это больше, чем мы тратили когда-то за год, а если говорить о расходах в целом на безопасность и оборону, то тратим 180 миллиардов. Это все за счет собственных поступлений и заимствований (военных облигаций). Невоенные расходы составляют 165 миллиардов. И эти деньги дают нам партнеры», — резюмировал Даниил Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українське радіо
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