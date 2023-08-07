Больше, чем кому-либо: общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 миллиарда — WP — Finance.ua
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Больше, чем кому-либо: общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 миллиарда — WP

Казна и Политика
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Больше, чем кому-либо: общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 миллиарда — WP
Больше, чем кому-либо: общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 миллиарда — WP
Общий объем помощи, которую США выделяют Украине, превысил объемы помощи любой другой стране.
Как пишет The Washington Post, эта сумма уже достигла отметки в $66,2 млрд. Отмечается, что $43,1 млрд — это военная помощь, $20,5 млрд — доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд — гуманитарная помощь.
В издании отметили, что эта сумма превышает помощь, выделяемую США любой другой стране, и «превысила двустороннюю поддержку других союзников США», среди которых Израиль, Иордания и Египет.
По мнению экспертов, это фактически является «инвестицией США в союзника», подобной которой не было со времен плана Маршалла. Причем тогда объем помощи, с поправкой на инфляцию, составлял около $150 млрд за три года.
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Объем американской помощи Украине уже превысил стоимость Twitter ($44 млрд), космического телескопа «Джеймс Вебб» ($10 млрд) и расходы на план студенческих займов администрации Байдена ($39 млрд).
Хотя США — крупнейший донор Украины, другие страны выделяли на помощь Украине гораздо больший процент ВВП. Так, по данным Кильского института мировой экономики, Европа сейчас тратит на помощь Украине большую долю своего ВВП, чем США.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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