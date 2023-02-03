Евросоюз намерен перейти на цифровые шенгенские визы — Finance.ua

Евросоюз намерен перейти на цифровые шенгенские визы 03.02.2023, 14:36

Евросоюз намерен перейти на цифровые шенгенские визы

Европейский парламент одобрил план перехода на цифровые визы. Это означает, что подаваться на Шенген скоро, возможно, разрешат и онлайн.

ЕС планирует перейти на цифровые шенгенские визы

Новым законом члены Евросоюза хотят модернизировать процесс подачи на визы и сделать его одинаковым для всех стран. В заявлении парламента говорят, что это также «увеличит безопасность и ускорит процесс подачи».

По данным парламента ЕС, отчет о цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне был принят 34 голосами «за», пятью «против» и 20 воздержались.

Комментируя одобрение, Европарламент заявил, что цифровые визовые заявки ускорят процесс, снизят усилия и затраты, необходимые для подачи заявки, и будут способствовать безопасности.

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Также подчеркнули, что цифровизация процесса подачи заявлений на визу обеспечит последовательную практику по всему ЕС. Благодаря оцифровке визовых заявок для Шенгенской зоны визовые заявки будут обрабатываться на единой онлайн-платформе, которая позволит заявителям знать, какая страна получит их заявку.

"Мы хотим предложить современное, удобное цифровое решение для подачи заявок на получение визы в ЕС вместе с упрощенными процедурами подачи заявок",— подчеркнул Матьяж Немец.

Подробностей проекта пока не публикуют. Следующий этап — старт переговоров между странами-членами ЕС относительно деталей.

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Телеканал 24 По материалам:

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