Евросоюз намерен перейти на цифровые шенгенские визы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евросоюз намерен перейти на цифровые шенгенские визы

124
Евросоюз намерен перейти на цифровые шенгенские визы
Евросоюз намерен перейти на цифровые шенгенские визы
Европейский парламент одобрил план перехода на цифровые визы. Это означает, что подаваться на Шенген скоро, возможно, разрешат и онлайн.
Об этом пишет Schengen Visa Info.

ЕС планирует перейти на цифровые шенгенские визы

Новым законом члены Евросоюза хотят модернизировать процесс подачи на визы и сделать его одинаковым для всех стран. В заявлении парламента говорят, что это также «увеличит безопасность и ускорит процесс подачи».
По данным парламента ЕС, отчет о цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне был принят 34 голосами «за», пятью «против» и 20 воздержались.
Комментируя одобрение, Европарламент заявил, что цифровые визовые заявки ускорят процесс, снизят усилия и затраты, необходимые для подачи заявки, и будут способствовать безопасности.
Читайте также
Также подчеркнули, что цифровизация процесса подачи заявлений на визу обеспечит последовательную практику по всему ЕС. Благодаря оцифровке визовых заявок для Шенгенской зоны визовые заявки будут обрабатываться на единой онлайн-платформе, которая позволит заявителям знать, какая страна получит их заявку.
"Мы хотим предложить современное, удобное цифровое решение для подачи заявок на получение визы в ЕС вместе с упрощенными процедурами подачи заявок",— подчеркнул Матьяж Немец.
Подробностей проекта пока не публикуют. Следующий этап — старт переговоров между странами-членами ЕС относительно деталей.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.