Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС — Finance.ua

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Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС

Энергетика
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Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС
Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС
Европейский парламент принял предложенную реформу рынка электроэнергии ЕС, которая, в частности, должна снизить зависимость цены электроэнергии от нестабильных цен на ископаемое топливо и ускорить развертывание возобновляемых источников энергии.
Об этом сообщается на портале Европарламента.
433 депутата поддержали реформу, 140 голосовали против, а 15 воздержались.
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Реформа направлена ​​на защиту потребителей от скачков цен, ускорение внедрения возобновляемых источников энергии и улучшение защиты прав потребителей.
Европейская Комиссия, которая представила предложение, заявляет, что реформа рынка направлена ​​на то, чтобы сделать энергетический рынок ЕС более устойчивым и сделать счета за электроэнергию европейских потребителей и компаний более независимыми от краткосрочной рыночной цены на электроэнергию.
Согласно предложению, принятому Европарламентом, уязвимые потребители будут защищены от отключения электроэнергии, в том числе во время споров между поставщиками и потребителями.
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В соответствии с законопроектом, который еще требует формального утверждения Советом ЕС, чтобы стать законом, в случае очень высоких цен и при определенных условиях ЕС может объявить региональный или общеевропейский кризис цен на электроэнергию, что позволит странам-членам принять временные меры по установлению цен на электроэнергию для малых и средних компаний и энергоемких промышленных потребителей.
Реформа также позволит использовать так называемые контракты на разницу (CfD) или эквивалентные схемы с такими же последствиями, во всех инвестициях в новое производство электроэнергии, независимо от того, это возобновляемые источники энергии или атомная энергетика, заявили в Европарламенте.
«Парламент шагнул вперед в демократизации энергетики, создав рыночную модель, которая реагирует на недостатки, выявленные энергетическим кризисом. Все потребители, включая микро-, малые и средние предприятия, будут иметь доступ к долгосрочным, доступным и стабильным ценам», — сказал депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес.
По материалам:
УНН
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