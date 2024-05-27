Европейские страны предлагают план интеграции Украины в оборонную промышленность ЕС — Finance.ua

Европейские страны предлагают план интеграции Украины в оборонную промышленность ЕС Сегодня 17:39 — Мир

Европейские страны предлагают план интеграции Украины в оборонную промышленность ЕС

Восемь стран — членов ЕС подготовили 4 шага по сотрудничеству Украины с европейским оборонно-промышленным комплексом. Такой план будет вынесен на обсуждение на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе.

Об этом идет речь на сайте минобороны Дании.

Отмечено, что главы оборонных ведомств Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши направили совместное письмо в Европейскую комиссию, Совместную внешнеполитическую службу ЕС, Европейское оборонное агентство и другие страны Европы. В нем предлагается план интеграции Украины в оборонную промышленность ЕС.

По словам министра обороны Дании Троэлса Лунда Поульсена, четыре конкретных направления сотрудничества плана должны обеспечить доступ Украины к программам ЕС по оборонной промышленности и оборонным инновациям.

«Усиленная украинская оборонная промышленность имеет важное значение для Украины — и для нашей безопасности поставок в Европе», — подчеркнул он.

Отмечается, согласно информации Европейской комиссии, страны ЕС с начала полномасштабного вторжения рф в Украину закупили почти 80% оборонного оборудования за пределами Европы. Поэтому государствам блока следует построить промышленность, которая сможет удовлетворить потребности ЕС.

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«Чтобы это удалось, мы должны создать хорошие рамки ЕС для построения долгосрочных и стратегических промышленных партнерств между украинскими и европейскими компаниями. Дания сделала первый шаг и заявила, что мы будем инвестировать в украинскую ОПК. Это укрепит Украину, если больше стран ЕС поддержат датские инвестиции и последуют нашему примеру», — отметил Лунд Поульсен.

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