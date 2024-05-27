Европейские страны предлагают план интеграции Украины в оборонную промышленность ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейские страны предлагают план интеграции Украины в оборонную промышленность ЕС

Мир
16
Европейские страны предлагают план интеграции Украины в оборонную промышленность ЕС
Европейские страны предлагают план интеграции Украины в оборонную промышленность ЕС
Восемь стран — членов ЕС подготовили 4 шага по сотрудничеству Украины с европейским оборонно-промышленным комплексом. Такой план будет вынесен на обсуждение на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе.
Об этом идет речь на сайте минобороны Дании.
Отмечено, что главы оборонных ведомств Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши направили совместное письмо в Европейскую комиссию, Совместную внешнеполитическую службу ЕС, Европейское оборонное агентство и другие страны Европы. В нем предлагается план интеграции Украины в оборонную промышленность ЕС.
Читайте также
По словам министра обороны Дании Троэлса Лунда Поульсена, четыре конкретных направления сотрудничества плана должны обеспечить доступ Украины к программам ЕС по оборонной промышленности и оборонным инновациям.
«Усиленная украинская оборонная промышленность имеет важное значение для Украины — и для нашей безопасности поставок в Европе», — подчеркнул он.
Отмечается, согласно информации Европейской комиссии, страны ЕС с начала полномасштабного вторжения рф в Украину закупили почти 80% оборонного оборудования за пределами Европы. Поэтому государствам блока следует построить промышленность, которая сможет удовлетворить потребности ЕС.
Читайте также
«Чтобы это удалось, мы должны создать хорошие рамки ЕС для построения долгосрочных и стратегических промышленных партнерств между украинскими и европейскими компаниями. Дания сделала первый шаг и заявила, что мы будем инвестировать в украинскую ОПК. Это укрепит Украину, если больше стран ЕС поддержат датские инвестиции и последуют нашему примеру», — отметил Лунд Поульсен.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.