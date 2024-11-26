Европейцы усилят военную поддержку Украины — Писториус Сегодня 12:17 — Казна и Политика

Европейцы усилят военную поддержку Украины — Писториус

Европейцы усилят военную поддержку Украины, пообещал 25 ноября министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров со своими британскими, французскими, итальянскими и польскими коллегами о том, как увеличить оборонные усилия, поскольку у партнеров до сих пор существуют опасения из-за возвращения Трампа в Белый дом.

Об этом сообщает Reuters

«Нашей целью должно быть предоставление Украине возможности действовать с позиции силы», — подчеркнул Писториус в Берлине после проведения встречи Группы пяти ведущих государств в сфере европейской обороны.

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В свою очередь, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш повторил обещание Писториуса об увеличении помощи Киеву.

«Европа должна больше координировать свои усилия, должна гармонизировать свои действия, и должна стремиться также стать хорошим партнером для Соединенных Штатов, — добавил он. — Сегодня мы обязаны это четко сказать — Европа должна увеличить свои усилия, когда речь идет о помощи Украине, но прежде всего… когда говорится о собственной безопасности. Без больших затрат, без осознания в каждом европейском обществе времени, в котором мы живем, ничего не получится».

Европейские лидеры призывают администрацию президента США Джо Байдена усилить поддержку Украины до истечения его срока в январе. Они побуждают укрепить позиции Киева на фоне ожиданий потенциальных изменений во внешней политике США после инаугурации Дональда Трампа 20 января.

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