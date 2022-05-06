Европарламент призвал рф срочно вернуть украденные самолеты — Finance.ua

Европарламент призвал рф срочно вернуть украденные самолеты

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Европарламент призвал рф срочно вернуть украденные самолеты.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Согласно информации, депутаты обеспокоены серьезным влиянием войны на авиационный сектор и выразили сожаление по поводу того, что россия явно нарушила правила международной гражданской авиации и заставила самолеты, арендованные у иностранных компаний, перерегистрироваться в российском авиареестре.

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«Такую кражу нельзя терпеть», — отметили евродепутаты, требуя немедленного возвращения этих самолетов их законным владельцам.

Резолюция также призывает ЕС еще больше ужесточить санкции против российского морского сектора и отказаться разрешить судам, которые пришвартовались в россии на пути в ЕС, заходить в порты ЕС. Кроме того, всем судам, которые хотят остановиться в портах ЕС, следует запретить заправляться в российских портах.

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