Лизинговая компания хочет взыскать с России 3,5 миллиарда долларов за похищенные самолеты — Finance.ua
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Лизинговая компания хочет взыскать с России 3,5 миллиарда долларов за похищенные самолеты

Сегодня 12:21
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Крупнейшая компания, занимающаяся лизингом самолетов, подала иск на 3,5 млрд долларов за самолеты, похищенные россией в ответ на санкции после вторжения в Украину.
Об этом сообщает Financial Times.
AerCap, крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов, заявила, что предоставила страховое требование на сумму 3,5 миллиарда долларов, чтобы покрыть потенциальную потерю своих самолетов и двигателей, которые рф отказывается отдавать после истекающего во вторник срока.
Дублинская компания имела наибольшие риски в россии среди иностранных лизингодателей к моменту введения западных санкций.
В среду AerCap заявила, что под угрозой находится около 2,5 млрд долларов, и предупредила, что ожидает, по крайней мере, частично вернуть стоимость своих активов в первом квартале.
Компании удалось вернуть 22 из 135 самолетов и три из 14 двигателей, размещенных на российских авиасудах до начала войны. Это помогло лизингодателю снизить риски в РФ с 3,1 миллиарда долларов в конце декабря до 2,5 млрд долларов.
По словам исполнительного директора Энгуса Келли, AerCap нацелена достичь удовлетворения всех своих претензий по страховым полисам, а также будет прибегать к «другим доступным средствам правовой защиты».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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