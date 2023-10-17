Европарламент поддержал €50 млрд помощи Украине на 4 года — Finance.ua

Европарламент поддержал €50 млрд помощи Украине на 4 года Сегодня 15:27 — Казна и Политика

Европарламент поддержал €50 млрд помощи Украине на 4 года

Евродепутаты одобрили в первом чтении план создать Фонд помощи Украине на 4 года, предусматривающий выделение в виде грантов и кредитов до 50 миллиардов евро. Однако выдвинули новые условия.

Об этом информирует DW

Европейская комиссия предложила создать Фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро. Эту инициативу во вторник, 17 октября, одобрил в первом чтении Европейский парламент 512 голосами против 45, при 63 удержаниях.

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До голосования два парламентских комитета: по бюджету и иностранным делам, проанализировали план Еврокомиссии и приняли новый документ. В нем они, безусловно, поддержали программу помощи Украине, но добавили дополнительные условия для ее получения. Это было предложение, за которое голосовал Европарламент.

Два пункта: о подотчетности и использовании замороженных активов россии, добавили в проект Фонда помощи Украине, чтобы сделать его более амбициозным. Это поддержали многие депутаты на дебатах 16 октября перед голосованием. Они также выступили за конфискацию российских активов и за создание системы, предотвращающей коррупцию в рамках Фонда.

Европарламент хочет, чтобы Фонд базировался на плане реконструкции, который должно разработать украинское правительство после консультаций с гражданским обществом и учитывать критерии для вступления в ЕС. План должен быть одобрен Верховной Радой и направлен на утверждение Евросоюза. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан говорит, что Брюссель помогает Киеву в подготовке плана.

В план Украины должны войти меры по реформам и инвестициям, а также показатели, свидетельствующие об их выполнении. Предстоит также график всех этапов плана. Евродепутаты требуют, чтобы Киев и Брюссель уведомляли их о каждом шаге, связанном с Фондом помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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