Европарламент одобрил продление действия упрощенного торгового режима с Украиной, но с изменениями — Finance.ua

Европарламент одобрил продление действия упрощенного торгового режима с Украиной, но с изменениями Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Европарламент одобрил продление действия упрощенного торгового режима с Украиной, но с изменениями

Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии продлить либерализацию торгового режима с Украиной и Молдовой до 5 июня 2025 года.

Соответствующее решение было принято в рамках пленарного заседания Европейского парламента, которое состоялось в среду в Страсбурге. Докладчиком выступила депутат от Литвы Сандра Калниете (группа европейских народников).

«За» проголосовали 347 депутатов, 117 — «против» и 99 воздержались.

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В частности, принятое решение предлагает проддить временную приостановку импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года, в поддержку Украины на фоне продолжающейся агрессивной войны россии против этой страны.

Это законодательство «наделяет Комиссию полномочиями принимать быстрые меры и вводить любые необходимые меры в случае значительных перебоев на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта». «Оно также предусматривает экстренное торможение для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц и сахара, а это значит, что если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, тарифы будут снова внедрены. Меры по либерализации зависят от соблюдения Украиной демократических принципов, прав человека, уважительного отношения к верховенству закона и от ее постоянных усилий в борьбе с коррупцией и организованной преступностью», — говорится в пресс-релизе.

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В дальнейшем Совет официально одобрит постановление, и оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Как известно, Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включающее Зону глубокой и всеобъемлющей свободной торговли, обеспечило украинскому бизнесу преференциальный доступ к рынку ЕС с 2016 года. Сразу после начала российской агрессивной войны против Украины ЕС в июне 2022 г. ввел меры, которые обеспечили беспошлинный доступ всей украинской продукции на рынок ЕС. Эти меры были продлены на один год в июне 2023 года и заканчиваются 5 июня 2024 года.

31 января 2024 года Европейская комиссия предложила продлить либерализацию торгового режима с Украиной и Молдовой еще на год.

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