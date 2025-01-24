Европа и Китай продали рф станки для оружия и запчасти к ним на $18 миллиардов — Finance.ua
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Европа и Китай продали рф станки для оружия и запчасти к ним на $18 миллиардов

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россии удалось закупить более 22 тысяч ЧПУ-станков, компонентов и расходных материалов к ним на 18,2 миллиарда долларов в течение 2023 и первых семи месяцев 2024 года.
Об этом говорится в исследовании ОО Совета экономической безопасности Украины (СЭБ).
«Без станков с числовым программным управлением невозможно изготовить практически никакого оружия, поэтому их закупка критична для продолжения российской агрессии», — объясняют в организации.
До полномасштабного вторжения в Украину зависимость россии от импорта станков с ЧПУ составила 70−90%. Для сопутствующих оригинальных компонентов этот показатель еще выше — 80−95%.
Согласно данным таможенных платежей, проанализировавших аналитики СЭБ в тройку стран-производителей вошли:
  • КНР — более 62% всех поставок на $2,6 млрд;
  • Тайвань — 8,9% на $371 млн;
  • Южная Корея — 5,47% на $228 млн.
Почти десятая часть российского импорта пришлась на европейские производства. россия получила более 10 000 станков с ЧПУ на $405 млн, среди которых:
  • Италия — 4 459 станков на $168,8 млн.
  • Германия — 2 849 станков на $139,9 млн.
Даже больше, чем сами станки, россия закупала компоненты и расходные материалы к ним — более $14 млрд. Из них товары более чем на $7 млрд изготовили в КНР, впрочем, значительная доля пришлась и на Европу, говорится в исследовании.
Более 20% компонентов на $2,6 млрд произвели в Швейцарии, а 3,5% компонентов и материалов на полмиллиарда долларов — в Германии.
По материалам:
Економічна Правда
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