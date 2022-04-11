Еврооблигации Украины за неделю подешевели на 5% — Finance.ua

Еврооблигации Украины за неделю подешевели на 5%

Сегодня 12:38 — Фондовый рынок

Цены еврооблигаций Украины после роста в среднем на 12% в последнюю неделю марта в первую неделю апреля снизились в среднем на 5%.

По информации Bloomberg, исключением стали только самые короткие бумаги с погашением в сентябре 2022 года: их цена за неделю опустилась всего на 0,2% и к концу дня пятницы, 8 апреля, составила 61,6% номинала, передает Интерфакс-Украина.

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Однако с учетом близости срока выплат это увеличило доходность к погашению до 171,3% против 163,4% годовых неделей ранее, тогда как ставки среднесрочных бумаг с погашением к 2026 году увеличились за неделю на 4,7-2,3 процентных пункта, а долгосрочных — на 1,8-1,4 п.п.

В частности, еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 71,7% годовых, в 2024 году — 52,7% годовых, в 2025 году — 41,3%, в 2026 году — 34,9%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 годах выросли до 30,8-24,5%, а «самых длинных» с погашением в 2032-2033 годах — до 23,1-22,4%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 37,4%, в 2030 году — 21,1%, что на 1,7 п.п. ниже показателей недельной давности.

Курс ВВП-варрантов за семь дней снизился на 1,7% и к концу дня пятницы составил около 31,5% номинала.

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