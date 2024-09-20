Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро: Зеленский рассказал, куда потратят средства — Finance.ua

Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро: Зеленский рассказал, куда потратят средства
Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро.
Об этом сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.
«Непрерывные нападения россии означают, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательства G7. Это еще один большой вклад ЕС в восстановление Украины», — говорится в сообщении.
Куда потратят средства
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, как украинская сторона планирует потратить предоставленный Еврокомиссией кредит в размере 35 миллиардов евро.
По его словам, в первую очередь предоставленные ЕС кредитные средства будут потрачены на энергетику.
«Эти 35 миллиардов мы будем тратить прежде всего на энергетику, на защиту, на бомбоубежища для детей в школах, садах, университетах — это большой дефицит для нас», — отметил Зеленский.
Кроме того, Зеленский заявил, что эти деньги будут использованы для приобретения оружия прежде всего украинского производства, в частности, дальнобойных дронов и ракет.
«Часть этих средств мы готовы тратить и на противовоздушную оборону, которая производится не в нашем государстве», — добавил он.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утром 20 сентября прибыла в Киев. Это ее восьмой визит в столицу Украины.
Накануне своего визита президент Еврокомиссии объявила, что Евросоюз выделит еще 160 миллионов евро для помощи энергетической системе Украины, пострадавшей от российских ударов. По ее словам, учитывая помощь в ремонте и экспорт, ЕС покроет более 25% потребностей Украины в электричестве на зиму.
Поделиться новостью