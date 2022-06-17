Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к еврозоне — Finance.ua

В пятницу должно состояться заседание Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС, на котором будет утверждена рекомендация о присоединении Хорватии к еврозоне.
Вопрос будет обсуждаться на заседании Европейского совета 23-24 июня.
Ожидается, что в июле Совет ЕС на основе консультаций Европейского центробанка и Европейского парламента примет необходимые законодательные акты. Это станет последним этапом на пути к присоединению Хорватии к еврозоне.
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