Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к еврозоне — Finance.ua

Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к еврозоне

Сегодня 11:33 — Мир

Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к еврозоне

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в четверг поддержали присоединение Хорватии к зоне евро с начала 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Еврогруппа приняла решение с учетом положительной оценки Европейской комиссией и Европейским центральным банком выполнения Хорватией критериев членства в еврозоне.

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В пятницу должно состояться заседание Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС, на котором будет утверждена рекомендация о присоединении Хорватии к еврозоне.

Вопрос будет обсуждаться на заседании Европейского совета 23-24 июня.

Ожидается, что в июле Совет ЕС на основе консультаций Европейского центробанка и Европейского парламента примет необходимые законодательные акты. Это станет последним этапом на пути к присоединению Хорватии к еврозоне.

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