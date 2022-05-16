В Хорватии евро станет официальной валютой с начала следующего года — Finance.ua

В Хорватии евро станет официальной валютой с начала следующего года

Сегодня 09:11 — Валюта

В Хорватии евро станет официальной валютой с начала следующего года

Парламент Хорватии принял закон, согласно которому с 1 января следующего года евро станет официальной валютой в стране.

За это проголосовали 117 депутатов, против были только трое. Большинство оппозиционных представителей согласились с правящей коалицией относительно углубления процесса евроинтеграции.

В общей сложности хорватский Сабор, как называется высший законодательный орган, имеет 151 депутата. Хорватия стала членом Европейского союза в 2013 году.

С сентября текущего года цены в магазинах должны определять и в кунах, и в евро, чтобы люди привыкли к новой валюте. На протяжении всего 2023 года граждане смогут обменять куны на евро.

Хорватия стала независимой в 1991 году. Вместо югославского динара в 1992 национальной валютой стала куна. Согласно нынешнему курсу, 1 евро стоит 7,5 куны.

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