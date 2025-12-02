Еще одна страна утвердила новый пакет военной помощи Украине
Италия официально утвердила 12-й пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный вестник Италии.
На основании указа, подписанного министром обороны Италии Гвидо Крозетто и согласованного с главами МИД и Минэкономики, правительство Украины получит очередную партию военных материалов, техники и оборудования.
Из соображений безопасности полный перечень переданного имущества (составленный Генеральным штабом Италии) имеет гриф «секретно» и публично не раскрывается.
Указ определяет, что техника и материалы передаются бесплатно и будут списаны с учета.
В то же время указано, что опись вооружения будет произведена исключительно для учета, а сроки передачи должны быть максимально сжатыми.
