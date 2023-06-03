Еще одна страна ЕС запускает единый проездной — Finance.ua

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Еще одна страна ЕС запускает единый проездной

Мир
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Еще одна страна ЕС запускает единый проездной
Еще одна страна ЕС запускает единый проездной
С 1 июня в Словении введут единый проездной на все виды транспорта, кроме городского. Это будет четвертая страна с такой системой оплаты за проезд после Германии, Венгрии и Люксембурга.
Городской транспорт будет включен в систему проездного до конца 2023 года, пишет themayor.eu.
Новый проездной позволит путешествовать по стране в разных видах транспорта и с разными транспортными компаниями.
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Проездной на месяц будет стоить 70 евро, в год — 560 евро. Также будут доступны проездные на более короткий срок:
  • 15 евро — за однодневный проездной;
  • 20 евро за 3 дня поездок;
  • 35 евро — за неделю.

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Словенский единый билет будет дороже немецкого (49 евро) и венгерского (25 евро) аналогов. Но у этого проездного будет преимущество — его можно будет передавать другим людям. При таком условии билет обойдется чуть дороже — 90 евро в месяц и 720 евро в год.
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Ранее в Словении уже предпринимались шаги для удешевления проезда. Например, власти субсидировали годовой проездной по всей стране для студентов, за исключением городских автобусов. При отсутствии такого льготного билета дети от 6 до 15 лет будут иметь право на 50% скидку на все билеты.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
РБК-Україна
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