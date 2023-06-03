Еще одна страна ЕС запускает единый проездной — Finance.ua

Еще одна страна ЕС запускает единый проездной Сегодня 07:19 — Мир

Еще одна страна ЕС запускает единый проездной

С 1 июня в Словении введут единый проездной на все виды транспорта, кроме городского. Это будет четвертая страна с такой системой оплаты за проезд после Германии, Венгрии и Люксембурга.

Городской транспорт будет включен в систему проездного до конца 2023 года, пишет themayor.eu

Новый проездной позволит путешествовать по стране в разных видах транспорта и с разными транспортными компаниями.

Читайте также Кличко рассказал, подорожает ли проезд в общественном транспорте

Проездной на месяц будет стоить 70 евро, в год — 560 евро. Также будут доступны проездные на более короткий срок:

15 евро — за однодневный проездной;

20 евро за 3 дня поездок;

35 евро — за неделю.

Словенский единый билет будет дороже немецкого (49 евро) и венгерского (25 евро) аналогов. Но у этого проездного будет преимущество — его можно будет передавать другим людям. При таком условии билет обойдется чуть дороже — 90 евро в месяц и 720 евро в год.

Читайте также Как выгодно пользоваться общественным транспортом в Европе

Ранее в Словении уже предпринимались шаги для удешевления проезда. Например, власти субсидировали годовой проездной по всей стране для студентов, за исключением городских автобусов. При отсутствии такого льготного билета дети от 6 до 15 лет будут иметь право на 50% скидку на все билеты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.