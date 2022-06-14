Еще одна отрасль россии рекордно обрушилась из-за санкций — Finance.ua

Главной причиной серьезного снижения на рынке стали санкции западных стран, введенные в ответ на войну россии против Украины, сбои в логистике, снижение внутреннего спроса и падение объемов строительства.
Также прогнозируется, что с 10 июля ситуация ухудшится, поскольку вступит в силу запрет на продажу российского стекла в странах Евросоюза, утвержденный в рамках пятого пакета санкций.
Отдельной проблемой станет оборудование. Стеклянная промышленность имеет высокую долю в зависимости от импорта, а поставки станков усложнились. Даже если сами устройства есть, запускать их придется своими руками, хотя раньше к процессу привлекались сертифицированные специалисты.
Отметим, что российская металлургия, обложенная западными санкциями, имеет ряд экономических проблем. В частности, покупатели из Азии и Китая готовы работать с производителями страны-агрессора только при условии больших скидок.
Напомним, Европейский Союз уже приступил к работе над седьмым пакетом санкций против россии. Также стало известно, что Евросоюз отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против россии из-за войны в Украине.