Еще одна отрасль россии рекордно обрушилась из-за санкций — Finance.ua

Еще одна отрасль россии рекордно обрушилась из-за санкций

Сегодня 19:45 — Мир

Еще одна отрасль россии рекордно обрушилась из-за санкций

На фабриках по производству листового стекла в россии в мае загрузка сократилась на 30% против того же периода прошлого года.

Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарий пресс-службы Минпромторга.

По информации издания, снизился и объем выпуска стекла, поскольку он напрямую зависит от загрузки производств, но точных данных в годовом выражении в ведомстве не привели.

В то же время, по данным Минпромторга, в прошлом месяце выпущено на 20% меньше стекла, чем в апреле.

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Главной причиной серьезного снижения на рынке стали санкции западных стран, введенные в ответ на войну россии против Украины, сбои в логистике, снижение внутреннего спроса и падение объемов строительства.

Также прогнозируется, что с 10 июля ситуация ухудшится, поскольку вступит в силу запрет на продажу российского стекла в странах Евросоюза, утвержденный в рамках пятого пакета санкций.

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Отдельной проблемой станет оборудование. Стеклянная промышленность имеет высокую долю в зависимости от импорта, а поставки станков усложнились. Даже если сами устройства есть, запускать их придется своими руками, хотя раньше к процессу привлекались сертифицированные специалисты.

Отметим, что российская металлургия, обложенная западными санкциями, имеет ряд экономических проблем. В частности, покупатели из Азии и Китая готовы работать с производителями страны-агрессора только при условии больших скидок.

Напомним, Европейский Союз уже приступил к работе над седьмым пакетом санкций против россии. Также стало известно, что Евросоюз отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против россии из-за войны в Украине.

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