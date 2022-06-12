В россии открыли бывшие рестораны McDonald's под новым брендом — Finance.ua
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В россии открыли бывшие рестораны McDonald's под новым брендом

Сегодня 17:22Фондовый рынок
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В россии открыли бывшие рестораны McDonald's под новым брендомВ россии открыли бывшие рестораны McDonald's под новым брендом
Бывший McDonald’s в России теперь будет называться «Вкусно и точка», 12 июня первые рестораны приступили к работе.
Об этом сообщают РосСМИ.
Сообщается, что меню останется неизменным, но из названий уберут префикс «Мак». Также оттуда убрали Мак Флури и БигМак из-за «прямых ассоциаций с брендом».
К концу июня обещают открыть около 200 ресторанов, а в ближайшие пять-шесть лет увеличить количество ресторанов с 850 до тысячи.

Справка Finance.ua:

  • в Украине рестораны McDonald’s не откроются до конца войны;
  • в мае McDonald’s принял решение о полном выходе из россии и продал свой бизнес.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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