В россии открыли бывшие рестораны McDonald's под новым брендом — Finance.ua

В россии открыли бывшие рестораны McDonald's под новым брендом
Сегодня 17:22 — Фондовый рынок В россии открыли бывшие рестораны McDonald's под новым брендом
Бывший McDonald’s в России теперь будет называться «Вкусно и точка», 12 июня первые рестораны приступили к работе.
Об этом сообщают РосСМИ.
Сообщается, что меню останется неизменным, но из названий уберут префикс «Мак». Также оттуда убрали Мак Флури и БигМак из-за «прямых ассоциаций с брендом».
К концу июня обещают открыть около 200 ресторанов, а в ближайшие пять-шесть лет увеличить количество ресторанов с 850 до тысячи.
Справка Finance.ua:
- в Украине рестораны McDonald’s не откроются до конца войны;
- в мае McDonald’s принял решение о полном выходе из россии и продал свой бизнес.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.