Еще две страны изъявили желание вступить в Евросоюз — Finance.ua

Еще две страны изъявили желание вступить в Евросоюз
Евросоюз может пополниться еще двумя странами: Албанией и Северной Македонией.
О том, что страны ЕС дали свое согласие на начало переговоров по интеграции Албании и Северной Македонии, пишет AFP.
Стратегическое значение Балкан возросло в контексте войны в Украине, отмечает издание. В этой связи Брюссель настаивает на расширении ЕС на Балканах.
Франция, председательствовавшая в ЕС на тот момент, инициировала начало переговоров. После этого последовало подписание Болгарией и Северной Македонией двустороннего протокола.
Болгария недавно блокировала начало переговоров из-за разногласий между двумя странами относительно длинного списка исторических и лингвистических вопросов.
Протокол позволит, среди прочего, сделать македонский язык одним из официальных языков ЕС.
Позиция Болгарии мешала интеграции Албании, кандидата в члены ЕС с 2014 года.
«Мы сделали еще один важный шаг по сближению Западных Балкан с ЕС. Это большой успех нашего председательства», — написал в Твиттер Петр Фиала, премьер-министр Чехии — страны, которая сейчас председательствует в ЕС.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью