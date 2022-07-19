Еще две страны изъявили желание вступить в Евросоюз — Finance.ua

Еще две страны изъявили желание вступить в Евросоюз Сегодня 16:30 — Мир

Еще две страны изъявили желание вступить в Евросоюз

Евросоюз может пополниться еще двумя странами: Албанией и Северной Македонией.

О том, что страны ЕС дали свое согласие на начало переговоров по интеграции Албании и Северной Македонии, пишет AFP.

Стратегическое значение Балкан возросло в контексте войны в Украине, отмечает издание. В этой связи Брюссель настаивает на расширении ЕС на Балканах.

Франция, председательствовавшая в ЕС на тот момент, инициировала начало переговоров. После этого последовало подписание Болгарией и Северной Македонией двустороннего протокола.

Болгария недавно блокировала начало переговоров из-за разногласий между двумя странами относительно длинного списка исторических и лингвистических вопросов.

Протокол позволит, среди прочего, сделать македонский язык одним из официальных языков ЕС.

Позиция Болгарии мешала интеграции Албании, кандидата в члены ЕС с 2014 года.

«Мы сделали еще один важный шаг по сближению Западных Балкан с ЕС. Это большой успех нашего председательства», — написал в Твиттер Петр Фиала, премьер-министр Чехии — страны, которая сейчас председательствует в ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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