ЕС заморозил активы российских олигархов почти на 10 млрд евро — Finance.ua

ЕС заморозил активы российских олигархов почти на 10 млрд евро
ЕС заморозил активы российских олигархов почти на 10 млрд евро
Европейский Союз с начала вторжения россии в Украину в рамках санкций заморозил активы российских олигархов почти на 10 млрд евро.
Об этом сообщает Spiegel.
Отмечается, что российские миллиардеры потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму почти 10 млрд евро.
Еще 8 апреля объем замороженных активов составил 6,7 млрд евро. Включая эти средства, на тот момент в целом ЕС заморозил российских активов почти на 30 млрд евро.
Напомним, Австрия заблокировала российские активы на сумму около 254 млн евро на 97 счетах. Сумма выросла вдвое по сравнению с мартом.
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