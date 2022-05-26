ЕС заморозил активы российских олигархов почти на 10 млрд евро — Finance.ua
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ЕС заморозил активы российских олигархов почти на 10 млрд евро

Сегодня 03:14Мир
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ЕС заморозил активы российских олигархов почти на 10 млрд евроЕС заморозил активы российских олигархов почти на 10 млрд евро
Европейский Союз с начала вторжения россии в Украину в рамках санкций заморозил активы российских олигархов почти на 10 млрд евро.
Об этом сообщает Spiegel.
Отмечается, что российские миллиардеры потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму почти 10 млрд евро.
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Еще 8 апреля объем замороженных активов составил 6,7 млрд евро. Включая эти средства, на тот момент в целом ЕС заморозил российских активов почти на 30 млрд евро.
Напомним, Австрия заблокировала российские активы на сумму около 254 млн евро на 97 счетах. Сумма выросла вдвое по сравнению с мартом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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