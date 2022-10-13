ЕС увеличит военную помощь Украине до более чем €3 миллиардов — Боррель — Finance.ua
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ЕС увеличит военную помощь Украине до более чем €3 миллиардов — Боррель

Казна и Политика
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ЕС увеличит военную помощь Украине до более чем €3 миллиардов — Боррель
ЕС увеличит военную помощь Украине до более чем €3 миллиардов — Боррель
Европейский Союз хочет искать дипломатическое решение для российской войны против Украины, но будет решительно отвечать на любые попытки россии в дальнейшей эскалации и увеличит прямую военную помощь для Вооруженных сил Украины до суммы, превышающей 3 млрд евро.
Об этом 13 октября в Брюсселе перед участием во встрече министров обороны НАТО в штаб-квартире Альянса заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
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«Я проинформирую страны-члены НАТО, что мы намерены принять, надеюсь, в следующий понедельник в Люксембурге новый транш нашей военной поддержки для украинских Вооруженных сил. Эта сумма составит более 3 млрд евро за счет ресурсов Европейского фонда мира. Я также проинформирую их об учреждении военной тренировочной миссии для поддержки украинской армии», — сказал Боррель.
Он подчеркнул, что в то время как россия продолжает провокационные действия для повышения эскалации этой войны, ЕС остается твердым в том, чтобы продолжать помощь для Украины столько, сколько это будет необходимо, и в объемах, которые будут необходимы.
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«В этот момент, когда путин усиливает эскалацию, мы должны оставаться решительными в оказании поддержки для Украины настолько, сколько необходимо, и так долго, как это будет необходимо. Мы будем продолжать оказывать военную поддержку с целью прекратить любые российские атаки, любые действия по эскалации войны. Мы хотим найти дипломатические решения для этой войны как можно скорее, но мы будем отвечать увеличением военной помощи для Украины, чтобы предотвратить любую эскалацию со стороны россии», — подчеркнул Боррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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