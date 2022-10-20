ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку дронов для россии — Finance.ua

ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку дронов для россии Сегодня 14:15 — Мир

ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку дронов для россии

Постоянные представители стран ЕС сегодня утром согласовали дополнительные санкции против Ирана за поставку боевых дронов-камикадзе для россии, использующего это оружие для варварских атак на мирные украинские города и объекты гражданской инфраструктуры.

Такая информация обнародована сегодня на странице Чешского председательства ЕС в Tвиттере

«COREPERII (Совет постоянных представителей ЕС. — Ред.) принял санкции против Ирана в рекордные сроки. Всего после 3-х дней переговоров послы согласовали меры против учреждений, поставляющих (россии. — Ред.) иранские дроны, которые наносят удары в Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступят в силу сегодня после обеда после обнародования в Официальном журнале ЕС», — говорится в сообщении.

Как отмечает Чешское председательство ЕС, страны Евросоюза согласились заморозить активы для 3 человек и одного учреждения, ответственных за поставку иранских дронов. При этом ЕС готовится распространить эти санкции еще на 4 иранских учреждения, которые уже были включены в предыдущие санкционные списки ЕС.

Как уже сообщалось, россия активно использует боевые дроны иранского производства для атак по мирным городам Украины и для разрушения критически важной инфраструктуры накануне зимнего периода.

Как ожидается, сложившаяся в результате таких действий ситуация станет одной из тем для обсуждения во время встречи ЕС на высшем уровне, которая начинается сегодня в Брюсселе.

Напомним, с начала полномасштабной войны Иран публично декларировал позицию нейтралитета и выступал за прекращение огня и политико-дипломатическое урегулирование. Однако страна поставляет российским войскам свои боевые дроны-камикадзе, которые оккупанты в последнее время активно используют в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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