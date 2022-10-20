ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку дронов для россии — Finance.ua
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ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку дронов для россии

Мир
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ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку дронов для россии
ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку дронов для россии
Постоянные представители стран ЕС сегодня утром согласовали дополнительные санкции против Ирана за поставку боевых дронов-камикадзе для россии, использующего это оружие для варварских атак на мирные украинские города и объекты гражданской инфраструктуры.
Такая информация обнародована сегодня на странице Чешского председательства ЕС в Tвиттере.
«COREPERII (Совет постоянных представителей ЕС. — Ред.) принял санкции против Ирана в рекордные сроки. Всего после 3-х дней переговоров послы согласовали меры против учреждений, поставляющих (россии. — Ред.) иранские дроны, которые наносят удары в Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступят в силу сегодня после обеда после обнародования в Официальном журнале ЕС», — говорится в сообщении.
Как отмечает Чешское председательство ЕС, страны Евросоюза согласились заморозить активы для 3 человек и одного учреждения, ответственных за поставку иранских дронов. При этом ЕС готовится распространить эти санкции еще на 4 иранских учреждения, которые уже были включены в предыдущие санкционные списки ЕС.
Как уже сообщалось, россия активно использует боевые дроны иранского производства для атак по мирным городам Украины и для разрушения критически важной инфраструктуры накануне зимнего периода.
Как ожидается, сложившаяся в результате таких действий ситуация станет одной из тем для обсуждения во время встречи ЕС на высшем уровне, которая начинается сегодня в Брюсселе.
Напомним, с начала полномасштабной войны Иран публично декларировал позицию нейтралитета и выступал за прекращение огня и политико-дипломатическое урегулирование. Однако страна поставляет российским войскам свои боевые дроны-камикадзе, которые оккупанты в последнее время активно используют в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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