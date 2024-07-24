ЕС предоставит «Укрзализныце» 40 миллионов евро: на что направят средства — Finance.ua

ЕС предоставит «Укрзализныце» 40 миллионов евро: на что направят средства Сегодня 09:33

ЕС предоставит «Укрзализныце» 40 миллионов евро: на что направят средства

В рамках программы Европейского Союза «Механизм „Сообщение Европы“» (CEF) согласован проект интеграции железнодорожной системы Украины в транспортную систему ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Проектную заявку 16 июля 2024 г. одобрил Координационный Комитет программы.

Что это даст? Этот проект предусматривает усовершенствование железнодорожной сети и развитие пути 1435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Его общий бюджет 85,91 млн евро, CEF предоставит Укрзализныце 42,95 млн евро.

«Украина продолжает свой евроинтеграционный путь и имеет системную поддержку ЕС. Так, CEF второй год подряд выделяет средства на реализацию стратегических инфраструктурных проектов, которые будут направлены на строительство европутей на территории Украины, благодаря чему сможем открывать новые пассажирские маршруты и наращивать транзитный потенциал Украины», — рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Что в планах

В рамках указанной заявки планируется реализовать:

проектирование реконструкции сооружений железной дороги с внедрением колеи 1435 мм на участке Чоп — Львов;

проектирование реконструкции сооружений железной дороги со строительством путей 1435 мм и электрификацией на участке Львов — Черновцы — Вадул-Сирет — Госграница;

разработку стратегии реконструкции Львовского железнодорожного узла с учетом перспектив расширения железнодорожной сети путей шириной 1435 мм трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) на территории Украины;

проектирование и строительство путей 1435 мм с электрификацией на участке Павлово-2 / Матевце — Ужгород;

электрификацию путей 1435 мм на участке Чоп — Ужгород.

Также предусмотрены расходы на проведение экспертизы относительно соответствия требованиям TSI вышеупомянутых проектов, а также участков Ковель — Ягодин — Госграница и Медыка/Мостиска ІІ — Львов (Скнилов).

CEF (Connecting Europe Facility) — это фонд Европейского Союза, созданный в 2014 году для инвестиций в транспортные, энергетические, цифровые и телекоммуникационные проекты. В частности, это основной инструмент для финансирования развития транс-европейской транспортной сети (TEN-T).

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