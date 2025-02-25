ЕС предлагает Украине собственное соглашение о полезных ископаемых — Finance.ua

ЕС предлагает Украине собственное соглашение о полезных ископаемых Сегодня 11:02 — Казна и Политика

ЕС предлагает Украине собственное соглашение о полезных ископаемых

Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне во время визита в Киев 24 февраля вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен предложил украинским чиновникам потенциальное соглашение о недрах.

Об этом пишет Barrons

Европейский союз предложил Украине заключить соглашение о «критически важных материалах», сообщил чиновник, пообещав «беспроигрышное» соглашение.

Европейский комиссар заявил после состоявшейся в третью годовщину полномасштабного вторжения россии встречи, что «21 из 30 критических материалов, необходимых Европе, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства».

«Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, состоит в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не будет взаимовыгодным», — добавил он.

Богатство Украины полезными ископаемыми, включая марганец, титан, графит и литий, уже стало предметом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном, при этом президент США Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают возврата денег за помощь в защите Украины от вторжения россии.

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На оккупированных россией территориях находятся критически важные ресурсы стоимостью свыше $350 млрд, заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению о полезных ископаемых, написала вице-премьер — министр юстиции Ольга Стефанишина 24 февраля.

Трамп заявил, что может встретиться с президентом Владимиром Зеленским для подписания соглашения на этой или следующей неделе.

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