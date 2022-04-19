ЕС покроет большую часть расходов на восстановление Украины, — Bloomberg

Сегодня 16:40 — Казна и Политика

ЕС покроет большую часть расходов на восстановление Украины, — Bloomberg

Европейский союз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. С этой целью будет создан трастовый фонд солидарности.

Об этом сообщает Bloomberg

По данным агентства, Европейская комиссия сообщила дипломатам о работе над инструментом, который будет ориентироваться на долгосрочные нужды Украины. Данный фонд будет создан по образцу европейского COVID-фонда и профинансирует инвестиции и реформы по согласованию с украинским правительством.

В то же время, как пишет Bloomberg, пока не известно, как будут распределяться гранты и кредиты. Источники подтвердили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не называет сумму, поскольку война еще продолжается. Однако цифра достигнет сотен миллиардов евро.

Ожидается, что вопросы послевоенного восстановления Украины и возможных военных репараций будут в центре внимания в течение следующих недель, поскольку высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и гарантии того, что огромные суммы будут использованы по назначению.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 18 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре, только на основе публичных источников, достигла $84,8 млрд или почти 2,5 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $4,45 млрд. Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта «Россия заплатит» командой KSE Institute;

члены Палаты представителей США Дебби Дингелл и Фред Аптон (оба — Мичиган) представили законопроект, предусматривающий разрешение на передачу Украине арестованных фондов России. Американцы хотят вынудить россиян платить украинцам.

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